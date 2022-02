不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

▲俄軍集結大軍向基輔挺進。(圖/翻攝Maxar)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天,俄方首度對外承認官兵傷亡,但未說明具體數字,總統普丁在遭西方制裁與前線攻勢受阻後,下令核嚇阻部隊警戒,再次挑動西方緊張神經。烏克蘭總統澤倫斯基27日表示願意在烏克蘭和白俄邊界,與俄羅斯展開談判,但之後除傳出白俄羅斯方向又向烏克蘭發射飛彈外,部分媒體報導稱兩國談判「不會那麼快展開」。

【0649】

美國衛星公司Maxar公布的最新影像顯示,俄軍已在基輔鄰近城市集結超過100輛軍車朝基輔挺進,車隊路線綿延3.2英哩(約5.15公里),衛星圖顯示軍車有坦克、運油車和後勤車隊,大量部隊正開往已經被包圍的首都,試圖補足前線部隊後勤不足的問題,力拚拿下基輔。

New @Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw