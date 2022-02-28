　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

▲▼俄軍集結大軍向基輔挺進。（圖／翻攝Maxar）

▲俄軍集結大軍向基輔挺進。（圖／翻攝Maxar）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，俄方首度對外承認官兵傷亡，但未說明具體數字，總統普丁在遭西方制裁與前線攻勢受阻後，下令核嚇阻部隊警戒，再次挑動西方緊張神經。烏克蘭總統澤倫斯基27日表示願意在烏克蘭和白俄邊界，與俄羅斯展開談判，但之後除傳出白俄羅斯方向又向烏克蘭發射飛彈外，部分媒體報導稱兩國談判「不會那麼快展開」。

【0649】

美國衛星公司Maxar公布的最新影像顯示，俄軍已在基輔鄰近城市集結超過100輛軍車朝基輔挺進，車隊路線綿延3.2英哩（約5.15公里），衛星圖顯示軍車有坦克、運油車和後勤車隊，大量部隊正開往已經被包圍的首都，試圖補足前線部隊後勤不足的問題，力拚拿下基輔。

▲▼澤倫斯基指控，烏克蘭正因俄羅斯入侵而經歷「最殘暴的一夜」。（圖／路透社）

▲基輔保衛戰持續激戰中。（圖／路透）

【0629】

俄烏開戰進入第4天，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，整個基輔已經徹底被俄軍包圍，部隊和平民撤退路線也受阻。

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
基輔遭全面包圍　最新衛星圖曝俄軍「車隊長達5公里」
才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」
快訊／歐盟宣布：將提供烏克蘭武器　祭「新招」制裁俄羅斯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

世足資格賽俄國主場優勢沒了！　連國旗國歌都被禁

歐洲近年最重人道危機！　俄侵烏已造成「逾700萬人」流離失所

美抨普丁入侵烏克蘭　喊話「中國別袖手旁觀」

俄羅斯入侵烏克蘭第4天　首度承認官兵傷亡

普丁下令核嚇阻部隊警戒　美國北約齊譴責

俄羅斯國內爆發「反戰示威」　開戰4天已至少4000俄人被抓

才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」

普丁衝動「一天燒5600億」火箭快射光　烏克蘭撐10天後…俄國會怕

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

俄軍少校被俘狼狽影片曝！　烏軍逼喊「榮耀歸烏克蘭」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

世足資格賽俄國主場優勢沒了！　連國旗國歌都被禁

歐洲近年最重人道危機！　俄侵烏已造成「逾700萬人」流離失所

美抨普丁入侵烏克蘭　喊話「中國別袖手旁觀」

俄羅斯入侵烏克蘭第4天　首度承認官兵傷亡

普丁下令核嚇阻部隊警戒　美國北約齊譴責

俄羅斯國內爆發「反戰示威」　開戰4天已至少4000俄人被抓

才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」

普丁衝動「一天燒5600億」火箭快射光　烏克蘭撐10天後…俄國會怕

鄭人碩健檢驚見「心肺指數異常」！　精密檢查後…醫生臉僵了

春夏整髮妙招學Lisa別上復古玳瑁髮夾　5款類似款推薦，女孩必收

邱宇辰《全明星》瘦3公斤　增肌期「1天6餐」吃到怕：晚上還煎牛排

唐綺陽運勢／處女「別把同情當愛情」天秤感情順遂 ！天蠍小毛病不斷

不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

「台灣被入侵」美國怎麼做？　馬英九稱：賣武器但不會出兵

連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

快訊／122.46萬劑莫德納疫苗今晨抵台　效期曝光

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

即／停戰現曙光！烏克蘭官員曝談判時間點

即／俄羅斯2大富豪盼結束戰爭：人民的悲劇

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

土耳其定調「俄入烏是戰爭！」

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

烏克蘭總統證實　將與俄羅斯談判

俄公布和談核心條件！副外長重申這件事

美議員揭俄侵略4目標：72小時內亡烏

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

更多熱門

相關新聞

基輔市長：俄軍已經全面包圍！

基輔市長：俄軍已經全面包圍！

俄烏開戰進入第4天，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，整個基輔已經徹底被俄軍包圍，部隊和平民撤退路線也受阻。

若台灣被入侵　馬英九稱：賣武器但不會出兵

若台灣被入侵　馬英九稱：賣武器但不會出兵

世足賽俄主場優勢沒了！　國旗國歌都被禁

世足賽俄主場優勢沒了！　國旗國歌都被禁

俄國侵烏克蘭　已造成逾700萬人流離失所

俄國侵烏克蘭　已造成逾700萬人流離失所

普丁侵烏克蘭　美籲中國別袖手旁觀

普丁侵烏克蘭　美籲中國別袖手旁觀

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭基輔

讀者迴響

熱門新聞

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

即／停戰現曙光！烏克蘭官員曝談判時間點

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

即／俄羅斯2大富豪盼結束戰爭：人民的悲劇

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

土耳其定調「俄入烏是戰爭！」

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

烏克蘭總統證實　將與俄羅斯談判

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面