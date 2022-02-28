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俄烏戰爭「這2天」是關鍵！俄前官員爆料：普丁計畫3月2日宣布勝利

▲▼俄羅斯前官員透露，普丁對烏克蘭的作戰目標是，3月2日以前取得軍事勝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯前官員透露，普丁對烏克蘭的作戰目標是，3月2日以前取得軍事勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日向烏克蘭首都基輔發射導彈、同時派遣部隊全面入侵烏克蘭，豈料卻遭逢烏克蘭軍民齊心抵抗，雖然宣稱已取得烏克蘭的制空權，而白俄羅斯（白羅斯）也派出兵力、發射飛彈助陣，但戰況卻未像普丁所預期般的順利。一名俄羅斯前官員透露，這2天會是俄軍侵烏的關鍵期，因為普丁下令3月2日前須取得「軍事勝利」。

根據《半島電視台》，俄羅斯前外交部副部長費多洛夫（Andrei Fedorov）於27日接受採訪時透露，未來幾天以內是俄羅斯入侵烏克蘭的關鍵，因為普丁最初對俄軍所下達的命令是，3月2日以前必須取得勝利、完成軍事行動。不過費多洛夫也表示，他對俄烏兩國宣布坐下來談判感到有希望。

他表示，「俄烏雙方之間，應該舉行沒有預設任何條件的談判。我知道基輔的朋友們和烏克蘭領導層的立場，他們準備坐下來談判，沒有附帶任何先決條件。」

對於烏克蘭的強烈抵抗與來自西方國家對俄羅斯的制裁，費多洛夫表示，「就像我曾經說過的那樣，烏克蘭的抵抗與西方國家的制裁力道，都比俄羅斯在暴力開始前所預測的還要來得強烈......拜託，因為我了解烏克蘭，沒有任何人願意拿著鮮花去迎接俄羅斯軍隊，這就是現實。」

至於西方國家向俄羅斯祭出各種高強度的制裁措施，費多洛夫則在分析中指出，過去俄羅斯往往自認為是「不可一世」的超了不起大國，俄國人的想法是，「我們（俄國）提供你們石油與天然氣，你們絕不會祭出制裁措施」。

然而，歐盟27日卻宣布新一輪的對俄制裁，包括對俄羅斯關閉領空、歐盟將史無前例運送甚至購買武器給烏克蘭抗俄；而在早前德國已宣布停止天然氣管線「北溪二號」認證審議。

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