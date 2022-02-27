台南家戶所得六都墊底　陳以信：黃偉哲該跟賴清德學怎麼幫台南賺錢

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據行政院主計總處家庭收支調查結果，109年台南市平均每戶家庭可支配所得僅90萬4,141元，在六都中墊底，對此，國民黨立委陳以信26日指出，台南近三年家戶所得幾近零成長，遠遜於其他五都，台南市長黃偉哲創富成績遠輸前市長賴清德，「黃偉哲幫幫忙，好好學學賴市長真正幫台南人賺到錢。」

陳以信表示，由於疫情關係，台灣這兩年經濟狀況不好，今年實質薪資倒退，尤其民生服務業員工普遍減薪，全台民眾叫苦連天。尤其台南狀況特別嚴重，109年台南市平均每戶家庭可支配所得僅90萬4,141元，是六都最後一名，只有最高台北市的六成，也比六都第五的高雄市少一成多。

陳以信指出，尤其過去三年來，台南家戶所得幾乎零成長，從106年到109年僅累計成長0.18%，107年時還負成長0.4%。相較同一期間，新北市、桃園市、台北市都有大幅成長，台中市、高雄市也有顯著成長，但獨獨台南市維持平盤沒有成長，因此與五都差距持續擴大，實際上台南市愈輸愈多。

陳以信強調，台南其實也有贏人家的時候。他指出賴清德擔任市長最後兩年，台南家戶所得成長相當快速，105年時台南市年成長率是5.61%，是六都成長速度第一名，106年的2.04%，也還是六都中段班，顯見台南人其實工作很勤奮。

對於台南家戶所得墊底，陳以信質疑，台南最近三年怎麼回事？為何狀況急轉直下，台南家庭收入成長速度竟差五都這麼多，「黃偉哲市長幫幫忙，好好學學賴市長真正幫台南人賺到錢。」