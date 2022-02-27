祖孫北上探親攔小黃　行李剛上車竟開走了！離譜運將挨告

▲離譜袁姓計程車司機載客，但客人僅將行李放上車後他突然駛離，搭車客人憤怒提告強制罪。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

計程車司機累了嗎？26日上午9時許，台北市大同警分局建成派出所接獲民眾報案，一對祖孫特地北上要到新北市永和區探望姑姑，兩人從市民大道京站轉運站市民大道側出口攔下計程車，祖孫二人把行李放上計程車後，正準備上車時、小黃司機居然直接把計程車開走，留下兩人在場不知所措，後方計程車司機目擊該計程車離譜過程，好心幫忙聯絡並報警處理。

大同警方獲報後展開調查，並循線通知「沒載人、只在載走行李」的魯莽計程車司機到案說明。警方表示、根據初步電訪司機詢問，發現當時袁姓男司機（65歲）自述當時被攔下、聽聞到行李廂「碰」一聲，一時誤判以為乘客已上車才會將車開走，事後也不知道要去哪裡找這對乘客，直到警方及熱心排班司機通知他，這才歸還車上兩件行李。

但行李無端被載走的黃姓女子、蘇女 （79歲）祖孫二人向警方表示，行李遭到司機翻動過，質疑袁姓司機載走行李動機並不單純。警方指出，袁姓司機無端載走乘客行李，明顯處反《刑法》第304條規定：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者」。27日黃女正式向大同警分局建成派出所提告，警方將傳喚袁男到案說明、訊後將依涉嫌上述罪嫌、函送士林地檢署偵辦。

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