任內最後一次！拚「一日北高」凌晨抵高雄　柯文哲：凡事盡力而為

▲柯文哲27日挑戰一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲市長任內最後一次「一日北高」自行車活動於27日清晨6時登場，柯文哲清晨5時30分就到台北市北投關渡宮參拜，預計將於28日凌晨2時5分抵達高雄大義國中。被問到有無信心完成「一日北高」，柯文哲表示，沒有騎怎麼知道？凡事盡力而為就好了。

台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

往年使用直播分享柯文哲騎腳踏車過程，北市府今年改變模式，並於23日成立臉書社團「覓蜜台味」，並開放民眾上傳當天拍攝的沿途風景照片、影片，或者是沿途加油的畫面，最終北市府會集結成一支影片分享給外界。

而柯文哲今年最大的挑戰，就是因應防疫指引「全程佩戴口罩」，將造成非常重的身體負擔，不過台北市政府發言人陳智菡日前強調，柯文哲會想辦法盡全力配合，而教練也判斷柯文哲今年體能不錯，希望能夠在預期時間內達標。

關於此次「一日北高」市府名單，出席人員除了柯文哲之外，還包括台北市副市長黃珊珊、台北市體育局長李再立、台北市資訊局長呂新科、台北市交通局長陳學台、台北市法務局長袁秀慧、台北市聯合醫院副總院長璩大成及教練等共15人。

北市府也公布柯文哲於2月27日會停靠的5大站點，包括台北市北投區的關渡宮、新竹代天府、彰化縣伸港寶天宮、嘉義縣布袋大眾廟，以及高雄市左營區的大義國中，歡迎民眾有空可以前往加油。

柯文哲27日清晨5時30分先抵達北投關渡宮進行參拜，並於5時45分在民眾黨台北市、新北市議員參選人的陪同下接受媒體訪問。柯文哲表示，「一日北高」就是一個活動，自己被很多人詢問，63歲有無把握騎到高雄，但他認為「沒有騎怎麼知道？凡事盡力而為就好了。」

至於是否擔心戴口罩影響騎腳踏車？柯文哲坦言，「會啊！」自己還沒適應戴口罩騎長程腳踏車，且眼鏡會一直起霧。

▼黃珊珊。（圖／記者袁茵翻攝）