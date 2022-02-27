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民眾黨參選人全到場！「一日北高」被批造勢　柯文哲：小小年紀就學造謠

▲▼柯文哲、黃珊珊一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

▲柯文哲27日一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲市長任內最後一次「一日北高」自行車活動於27日登場，柯文哲清晨5時30分就到台北市北投關渡宮參拜，預計將於28日凌晨2時5分抵達高雄大義國中。針對近期「一日北高」的爭議多，柯文哲出發前批評，總是有人要刻意攻擊，「小小年紀就學會抹黑造謠，也是不簡單。」

根據台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

▲▼柯文哲、黃珊珊一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

面對身兼黨主席的柯文哲要挑戰「一日北高」，台灣民眾黨規劃要「全台『眾』貫線」，串連民眾黨全台參選人行程大「眾」騎，並且安排各縣市議員參選人到這5大停靠站當「加油團」，要求所有參選人只能以加油為主，不得穿著參選人背心、政見口號標語。

不過，無黨籍台北市議員林穎孟近日連番質疑，柯文哲參加「一日北高」是選舉造勢、政黨造勢，要求撤銷北市體育局補助的50萬元；國民黨籍台北市議員李柏毅、台北市議員擬參選人田方倫也質疑，柯文哲於自行車訓練時，疑似「大搞特權」，用私人行程名義強借校舍，無視防疫期間不得租借校園場地規定。

柯文哲27日清晨5時30分抵達台北關渡宮，並且於5時45分左右進行媒體聯訪，只見民眾黨秘書長謝立功都來了，而台北市、新北市的議員參選人多到要站2排，其中台北市黨部更是全員戴上印有名字的口罩，且柯文哲發表心得時，台北市大安文山區參選人張幸松、新北市新莊區參選人陳世軒還直接站在柯文哲身後，畫面量十足。

▲▼柯文哲、黃珊珊一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

被問到日前爆出特權爭議，心情有無受影響？柯文哲表示，「還好啦！其實沒什麼特權。」這次台北市政府首長團體賽有組2組，等於是台北市政府的集訓，「不過總是有人要刻意攻擊，那也沒辦法。」

至於議員質疑黨政不分，而今天到場的議員參選人都沒穿競選背心，是否事前有溝通？柯文哲回應，「這事先就有講。」自己還特別交代不能喊競選口號、不能穿背心與旗幟，但就是有些人要抹黑政黨動員，「小小年紀就學會抹黑造謠，也是不簡單。」

▲▼柯文哲、黃珊珊一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼柯文哲、黃珊珊一日北高。（圖／記者袁茵翻攝）

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