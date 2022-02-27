柯文哲砸153萬印「防疫書」！三分之一都在誇黃珊珊　簡舒培批大內宣

▲《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》專書，台北市議員簡舒培發現，該書限量500本，卻花到市府預算153萬元。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府為紀錄2021年5月至今的「抗疫之路」，因此將相關內容匯集成一本《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》專書，並且於24日對外發表。但台北市議員簡舒培發現，該書目前只印刷限量500本，但卻花上153萬元的預算，且總負責人由台北市副市長黃珊珊擔任，只見該書中幾乎都在談論黃珊珊與台北市長柯文哲，黃珊珊的名字甚至出現高達44次。

台北市政府24日上午召開《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》專書發表記者會，當時邀請了台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘及各局處首長到場，只見每個人都拿到一本厚厚的《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》書籍，但據了解，該本書限量500本，卻花了市府預算逾153萬元。

該本書的出版社掛名台北市觀傳局，根據台北市政府會議紀錄顯示，柯文哲曾於2021年8月2日防疫會議時，要求各局處針對當年5月爆發本土疫情後的各項防疫措施、標準流程等彙整資料製作專書，「以利經驗傳承」，並請黃珊珊擔任總負責人，組成核心團隊處理。

而「110年台北市 COVID-19 防疫專書委託企劃編印案」經費表顯示，企劃及編輯執行金額16萬3400元，採訪撰稿、資訊審校84萬元，美術設計（含圖片攝製）35萬6000元，印製配送17萬4500元，合計153萬3900元的費用；以限量500本來計算，平均一本要3068元才能回本，但在各大線上書局的售價顯示，一本定價僅350元。

根據台北市政府24日專書發表記者會的介紹，該書是以人物訪談方式，超過100位的受訪者，包括防疫前線的警消醫護、NGO的民間團體。不過，當實際翻開這本《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》後，只見上面卻出現一篇「一場措手不及的記者會」內容，裡面盡是撰寫環南市場自治會長林勝東2021年7月2日大嗆立委林昶佐，還寫了一句「政治選舉我參與很多，從沒看過一個副市長像黃珊珊那樣」等言論，近乎無關防疫。

民進黨籍台北市議員簡舒培27日受訪時痛批，柯文哲黨政不分，拿著市政資源幫黃珊珊鋪橋造路、擦脂抹粉，向來最講求E化的台北市政府，還要出平均達3000多元的書籍，完全不符合柯文哲過去主張的做法，何況「防疫只有黃珊珊在做事情嗎？為什麼都只幫她宣傳？」

簡舒培質疑，台北市政府於2021年6月搞出了好心肝等特權疫苗事件，卻完全沒有記錄在裡面，「如果要記錄，那好壞都要寫，現在只講好的，就是幫黃珊珊搞大內宣，還是趁最後一年趕著做，並非為了疫情結束而做紀錄，是為了參選才搞大內宣，柯文哲利用市政資源做得就是黨政不分。」

簡舒培表示，柯文哲從連任後就無心市政，且越來越誇張，寄生市府作為民眾黨資源來使用，《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》是假疫情之名做紀錄，但卻只為了替黃珊珊做文宣，「市政機器成了黃珊珊的輔選工具，除了過去寄生垃圾車，現在還有這本內容超過三分之一都黃珊珊的書，難道其他人都沒做事嗎？」

對此，台北市政府發言人陳智菡回應，一年多來台北市累積了許多珍貴的防疫經驗，本書總計訪談了一百多位受訪者，還原台北市各機關、醫療院所與民間團體的防疫作為與心路歷程，不只是很好的教材，也希望透過此書看到人性良善的一面，帶來正能量，「黃珊珊身為北市防疫指揮官之一，有一定的露出或角色，非常正常。」

▼民進黨台北市議員簡舒培。（資料圖／記者林敬旻攝）