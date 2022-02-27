清境、日月潭停車場7成滿　午後出遊潮炸裂！11省道地雷段不要踩

▲公路總局提醒連假期間，部分省道主要幹道、觀光景區容易車多壅塞。（圖／資料照片）



記者許維寧／台北報導

今（2/27）為228連續假期第二天，交通部公路總局表示，截至今天中午省道主要幹道、觀光景區、銜接國道部分路段已經陸續出現車多壅塞狀況，預估今天下午省道仍有11路段易壅塞，且部分觀光風景區停車場已達7成滿，建議民眾上路前先留意當地路況。

公路總局表示，截至中午12時止，省道主要幹道、觀光景區及銜接國道部分路段陸續出現車多、壅塞情形，包含北部台2線紅樹林路段、台2線萬里至大武崙、台9線碧潭路段至青潭溪路段、台61線鳳鼻隧道北口路段至竹港橋路段及台65線土城接國3路段，中部台74線接國3路段、台14甲線霧社至清境農場及台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台18線中埔路段、台19甲線關廟路段、台86線關廟接國3路段及東部台9線蘇花公路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局也預估下午車多或壅塞路段，觀光風景區包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台2線東北角 （萬里至大武崙、福隆至瑞濱） 路段、台3線大溪至慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台21線日月潭周邊及台14甲線霧社至清境農場路段，南部台26線墾丁路段等。

部分銜接國道之省道路段同樣車流量較大，包含台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道路段及台86線國3關廟交流道等。

此外，公路總局也提醒，目前已有多處觀光風景區停車場停車率達70%以上，包含北部台2線萬里至大武崙、台9甲線烏來，中部台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部阿里山森林遊樂區，及東部台2線蘭陽博物館、台8線天祥及太魯閣，用路人前往上述路段或風景區時，可至幸福公路App及省道即時資訊服務網查詢路況，彈性調整景點。