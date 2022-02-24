外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

▲公路總局再會同相關單位進行外送員路檢。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

為了降低外送員交通事故件數，公路總局公路總局於2月23日再度聯合稽查外送平台，針對外送機車進行全國性擴大機車路檢，總共攔查113輛次外送機車，多數符合規定僅3件違規，包括胎紋深度不合格2件及號牌被遮蔽1件，違規率約2.7%，將由權責單位開罰外送員。

公路總局與勞動部職業安全署於2月23日會同台北區監理所、勞動部勞工保險局、新北市勞動檢查處共赴優食台灣股份公司（UberEats）實地查核汽車貨運監理、職業安全衛生規範的執行情形，並要求業者須負起監督管理責任，加強道路安全的訓練，減少外送員的違規與事故發生。

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公路總局也會同警察機關於23日執行全國性「執行擴大機車路檢專案作業」，排定15班次，選擇外送機車出入頻繁路段或區域進行稽查，查核重點鎖定駕駛人資格與車輛設備，包含違法改裝，其中攔查113輛次外送機車，大部分均符合規定，但仍查獲違規有3件，違規態樣為胎紋深度不合格2件及號牌為它物遮蔽1件，已分別由權責單位依違規事實援引道路交通管理處罰條例規定處罰。

公路總局表示，會持續督促業者加強安全管理工作，並由監理所督導業者自主辦理機車實體安全駕駛訓練，適時提供訓練所需教材與資源，同時要求業者針對發生事故的從業人員應參加教育訓練，提升交通安全駕駛觀念。