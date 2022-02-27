西部國道多段紅、紫爆！13地雷路段曝　國5中午現車潮恐塞到深夜

▲高公局預判國道五號今天近中午時將出現車潮，恐一路塞到深夜。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（2/27）為228和平紀念日連續假期第二天，交通部高公局表示，今天0至5時交通量為5.1百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估今日交通量為115百萬車公里。

連假第二天出遊車潮上路，根據高速公路1968顯示，今天上午9時許西部國道已經出現部分壅塞，國3南向三鶯到鶯歌系統時速僅有30公里，鶯歌系統到大溪以及大溪到龍潭南向路段時速都在35公里以下，上述路段均為紅爆。國3南向中投到霧峰時速則為16公里。

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高公局表示，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。下午將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統

高公局預報指出，今天國5北向宜蘭至坪林路段預計11時就會湧現車潮，恐一路塞到深夜23時。國3北向關西到大溪、國1北向苗栗至湖口，則預計下午14左右也會出現車潮，至晚間20時左右均是車多壅塞。中部國道則要留意國1北向西螺至埔鹽系統，中午12時開始到晚間20時車多壅塞。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另西部國道南區北向用路人儘量於9時前出發、中區北向用路人儘量於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

今日相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。