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國10火燒車回堵3公里　北部多段壅塞！圓山－內湖紫爆時速20 ↓

▲▼228連假國道事故。（圖／高公局提供）

▲228連假國10發生小客車起火事故。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

今天（2/27）為228連續假期第二天，交通部高公局表示，截至今天上午11時國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。根據國道1968資訊指出，目前北部、中部國道已有多段壅塞，中午12時許，國1北向圓山－內湖紫爆，時速僅有17公里。

高公局指出，今日上午8時51分於國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，已於上午9時5分排除，造成後方車流回堵4公里；9時11分於國10東向31.4公里處外側路肩發生小客車起火燃燒，於上午10時22分排除，造成後方車流回堵3公里。另外又於10時52分，國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時6分排除，造成後方車流回堵9公里，上述狀況均導致車輛回堵。

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▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

另外，高公局也預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗－湖口、西螺－埔鹽系統；國3北向關西－大溪、草屯－霧峰、竹山－中興；國5北向宜蘭－坪林；國6西向舊正－霧峰系統。

高公局1968資訊也指出，中午12時許西部國道已經湧現車潮，國1北向圓山－內湖「紫爆」時速僅有17公里，北向圓山－內湖時速也僅有22公里，國1南向湖口到竹北時速31公里，國3南向南投服務區到名間時速同樣只有35公里，上述路段均壅塞。

高公局也指出，目前國道流量仍在預期範圍內，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹，北向內湖至大華系統；國1高架南向機場系統至中壢轉接道，北向堤頂-汐止端；國3南向中和至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國4東向台中系統至后豐；國6東向霧峰系統至東草屯；國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道車流預測。（圖／高公局提供）

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紫爆國道壅塞228連假

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