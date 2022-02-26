　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲27日一日北高單車行　民眾黨立委臉書串聯響應

▲▼台北市長柯文哲準備一日北高。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲台北市長柯文哲準備一日北高。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在2月27日再度挑戰「一日北高」，為任內最後一次的單車行。民眾黨日前在臉書發起「比昨天的你，再往前騎一點」活動，由立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、高虹安和蔡壁如帶頭騎單車，邀請網友貼出一日單車通勤的照片，分享騎單車的感受，以及騎單車帶來的改變。

2月27日當天，柯文哲將在上午6點從台北市關渡宮出發，延西濱公路一路南下，預計2月28日凌晨2點6分抵達終點高雄市的大義國中。

邱臣遠指出，人生就是不斷的踩踏，別問終點有多遠，牽出你塵封多時的單車、找出你的安全帽，一起騎上單車，用汗水感受真正的台灣之美，享受單車運動，揮灑汗水的同時，還能探索城市之美，既環保又健康、一舉多得。

賴香伶則合體立委張其祿，和民眾黨新竹縣黨部輕裝上陣騎單車，黨部還特別提醒3月1日起，中央流行疫情指揮中心適度放寬防疫措施，室內外從事運動得免戴口罩，歡迎大家一起用單車穿梭街道，踩著踏板感受城市的美好。

張其祿說，騎單車能強身、減碳，一起串連「比昨天的你，再往前騎一點」活動，一同讓今天的自己，比昨天更前進，並點名高虹安委員接棒挑戰，也有網友留言大讚，「張其祿委員體力超好」、「陽光委員」。

高虹安指出，騎單車是探索城市的最佳途徑，穿梭在街頭巷尾，處處有意想不到的驚喜和美景，強調「單車出行、低碳環保、隨時出發、樂趣無窮」，並以漫畫的形式，表達出單車是環保愛台的最佳代步工具。

蔡壁如表示，騎腳踏車出門就是日常，常常外出時，幕僚想幫她叫公務車，但只要是短程，不是走路就是騎Ubike，一方面為了環保、另一方面也是為了健康。對於柯文哲市長將於一天內騎完367.6公里，蔡壁如認為，強者不解釋，以行動粉碎口水。

民眾黨指出，一日北高367.6公里的路程，雖然起點、終點每年都相同，但每一次都會與不同的人事物邂逅，回憶與最終價值也有差異，柯文哲市長不向年紀與體力妥協，堅持向前，就是不斷挑戰「昨天的自己」，也是民眾黨上下的自我要求。

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
快訊／甜心主播爆不倫！臉書發文力撇　正宮現身反擊了
桃園一家三口感染　足跡遍佈全聯、星巴克、7-11
快訊／導彈射進基輔住宅大樓！　房內影像曝光
快訊／20歲男確診Ct值14　宜蘭足跡曝
作戰變了？俄100輛裝甲部隊挺進基輔　車身變「神秘V字」
快訊／高雄夢時代濺血！　男找櫃姐自刺胸血流一地
快訊／台中增1確診　足跡到快炒店、醫院
美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」！　情況已大不相同

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部證實！美驅逐艦今航駛台灣海峽　全程我周邊海空域狀況正常

立院法制局建議縮小防空識別區　王定宇砲轟龜縮、投降主義

柯文哲27日一日北高單車行　民眾黨立委臉書串聯響應

快訊／板橋涮涮鍋店員工確診！　曾去過美髮店、早餐店、2家健身房

烏俄戰爭台灣學到什麼？　吳斯懷：所有國際聲援都是虛的

脫口「市長任期最後一年」引聯想　侯友宜：做事代替一切

林穎孟控「一日北高」為選舉造勢　民眾黨駁：柯文哲僅報名參與

侯友宜看俄烏開戰有感　「台灣唯有努力團結才不會讓敵人有機會」

烏俄開戰「衝擊有限」！行政院提四大作為　維持物資、金融穩定

美軍來援「Game is over」　蘇起：烏克蘭對台啟示「美心有餘力不足」

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

國防部證實！美驅逐艦今航駛台灣海峽　全程我周邊海空域狀況正常

立院法制局建議縮小防空識別區　王定宇砲轟龜縮、投降主義

柯文哲27日一日北高單車行　民眾黨立委臉書串聯響應

快訊／板橋涮涮鍋店員工確診！　曾去過美髮店、早餐店、2家健身房

烏俄戰爭台灣學到什麼？　吳斯懷：所有國際聲援都是虛的

脫口「市長任期最後一年」引聯想　侯友宜：做事代替一切

林穎孟控「一日北高」為選舉造勢　民眾黨駁：柯文哲僅報名參與

侯友宜看俄烏開戰有感　「台灣唯有努力團結才不會讓敵人有機會」

烏俄開戰「衝擊有限」！行政院提四大作為　維持物資、金融穩定

美軍來援「Game is over」　蘇起：烏克蘭對台啟示「美心有餘力不足」

國防部證實！美驅逐艦今航駛台灣海峽　全程我周邊海空域狀況正常

雲林「功夫蝦乾」產季到　小漁村熱鬧開工撥劍蝦

救援印尼蘇門答臘震災分秒必爭　台南市特種搜救隊完成動員整備

快訊／甜心主播爆不倫！臉書發文力撇　正宮現身反擊了

曾嗆烏克蘭被罵爆！俄羅斯美女安妮「91字心痛首發聲」　曝家人現況

正副總統同時出席海董告別式　白喬茵批：維安考量變不考量

玉山氣象站驚見大片「冰凍粿仔條」　成因曝光！網喊：長知識

宜蘭火鍋店職場群聚+1！　男店員Ct值僅14...與顧客有環境接觸

比特犬索爾有人認養了！最快下禮拜送出　理事長曝近況：長胖很多

桃一家三口群聚感染！匡列392人　足跡遍佈全聯、星巴克、7-11

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

矢板明夫：俄烏戰爭對中國、台灣幾乎是一場預演

俄國為什麼敢打烏克蘭　盾牌牙醫分析原因

他：講「今日烏克蘭 明日台灣」的人是懦夫

快訊／板橋涮涮鍋店員工確診！　曾去過美髮店、早餐店、2家健身房

不再戰台中　傳林佳龍憂「再輸盧秀燕」斷送政治前程

三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚

蔡其昌賀中職第六隊成軍　釣出「台南Josh」：你確定？

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

陸委會：中共藉俄烏戰事操作認知作戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

林飛帆聲援莫斯科代表處抗議　「此刻我們都是烏克蘭人」

更多熱門

相關新聞

林穎孟控「一日北高」為選舉造勢　民眾黨：柯文哲僅報名參與

林穎孟控「一日北高」為選舉造勢　民眾黨：柯文哲僅報名參與

台北市議員林穎孟日前質疑民眾黨所舉辦「一日北高」活動，是在為民眾黨與台北市長柯文哲的選舉造勢。對此，民眾黨26日表示，柯文哲僅是報名參與一日北高，且活動的目的是推廣自行車運動，活動內容也早已制定，例如不拿政黨旗幟等去政治化的規範，反擊林穎孟扭曲柯文哲的初衷。

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

俄羅斯單周113萬例確診　柯文哲驚：還有時間侵略別人

向藍走？向綠走？基隆往何處走？

向藍走？向綠走？基隆往何處走？

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲曝關鍵

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲曝關鍵

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

即／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面