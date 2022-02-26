柯文哲27日一日北高單車行　民眾黨立委臉書串聯響應

▲台北市長柯文哲準備一日北高。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在2月27日再度挑戰「一日北高」，為任內最後一次的單車行。民眾黨日前在臉書發起「比昨天的你，再往前騎一點」活動，由立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、高虹安和蔡壁如帶頭騎單車，邀請網友貼出一日單車通勤的照片，分享騎單車的感受，以及騎單車帶來的改變。

2月27日當天，柯文哲將在上午6點從台北市關渡宮出發，延西濱公路一路南下，預計2月28日凌晨2點6分抵達終點高雄市的大義國中。

邱臣遠指出，人生就是不斷的踩踏，別問終點有多遠，牽出你塵封多時的單車、找出你的安全帽，一起騎上單車，用汗水感受真正的台灣之美，享受單車運動，揮灑汗水的同時，還能探索城市之美，既環保又健康、一舉多得。

賴香伶則合體立委張其祿，和民眾黨新竹縣黨部輕裝上陣騎單車，黨部還特別提醒3月1日起，中央流行疫情指揮中心適度放寬防疫措施，室內外從事運動得免戴口罩，歡迎大家一起用單車穿梭街道，踩著踏板感受城市的美好。

張其祿說，騎單車能強身、減碳，一起串連「比昨天的你，再往前騎一點」活動，一同讓今天的自己，比昨天更前進，並點名高虹安委員接棒挑戰，也有網友留言大讚，「張其祿委員體力超好」、「陽光委員」。

高虹安指出，騎單車是探索城市的最佳途徑，穿梭在街頭巷尾，處處有意想不到的驚喜和美景，強調「單車出行、低碳環保、隨時出發、樂趣無窮」，並以漫畫的形式，表達出單車是環保愛台的最佳代步工具。

蔡壁如表示，騎腳踏車出門就是日常，常常外出時，幕僚想幫她叫公務車，但只要是短程，不是走路就是騎Ubike，一方面為了環保、另一方面也是為了健康。對於柯文哲市長將於一天內騎完367.6公里，蔡壁如認為，強者不解釋，以行動粉碎口水。

民眾黨指出，一日北高367.6公里的路程，雖然起點、終點每年都相同，但每一次都會與不同的人事物邂逅，回憶與最終價值也有差異，柯文哲市長不向年紀與體力妥協，堅持向前，就是不斷挑戰「昨天的自己」，也是民眾黨上下的自我要求。