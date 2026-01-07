　
地方 地方焦點

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

▲第54屆獸醫師節慶祝大會今年移師花蓮盛大舉行，吸引近600位來自全國各地的獸醫師與眷屬共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第54屆獸醫師節慶祝大會今年移師花蓮盛大舉行，吸引近600位來自全國各地的獸醫師與眷屬共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年1月6日為台灣獸醫師節，由中華民國獸醫師公會全國聯合會與社團法人花蓮縣獸醫師公會主辦的「第 54 屆獸醫師節慶祝大會」，今年特別移師花蓮盛大舉行，吸引近 600 位來自全國各地的獸醫師與眷屬齊聚一堂，共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。

本次活動中頒發特殊貢獻獎、台灣獸醫菁英獎、台灣獸醫傑出貢獻獎，並表揚服務滿 70 年、60 年、50 年、40 年及 30 年的資深獸醫師，同時感謝投入花蓮光復洪災動物救傷工作的第一線獸醫師，肯定其在關鍵時刻守護生命的專業與付出。

花蓮縣長徐榛蔚表示，獸醫師是產業與防疫體系的第一線守護者，也是公共衛生與食品安全不可或缺的重要夥伴。無論是在犬貓醫療、經濟動物防疫、重大疫病防堵、動物保護與收容照護，或屠宰衛生與食品安全把關等面向，獸醫師皆長年默默付出、全年無休。近年面對非洲豬瘟、禽流感等國際重大動物疫病威脅，國內獸醫師與政府緊密合作，成功守住防疫防線，成果有目共睹。

農業部杜文珍次長表示，本次慶祝大會特別安排優良獸醫師表揚儀式，獲獎者涵蓋臨床醫療、防疫檢疫、動物保護及學術研究等多元領域，展現獸醫專業的深度與廣度。因應近期國內動物防疫所面臨的挑戰，政府也將持續強化整體防疫量能與動物福祉相關政策，而這些工作皆仰賴第一線獸醫師的專業投入與協助。

▲第54屆獸醫師節慶祝大會今年移師花蓮盛大舉行，吸引近600位來自全國各地的獸醫師與眷屬共同慶祝屬於獸醫師的重要節日。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫（右）與花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源（左）共同出席盛會。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，第54屆獸醫師節慶祝大會首次移師東台灣舉辦，期盼透過此次盛會促進交流，也讓與會者及國際友人親身感受花蓮的自然環境與人文特色。活動現場播放獸醫師工作紀實影片，呈現第一線診療、防疫與救援的真實樣貌，讓與會來賓更深刻體會獸醫師的辛勞與使命。

譚大倫補充，公會將持續扮演政府與獸醫師之間的橋梁角色，凝聚會員力量，配合推動各項防疫與動物保護政策，共同守護動物健康與民眾生活品質；並表示第55屆獸醫師節慶祝大會將於嘉義縣接續辦理。

農業處長陳淑雯說明，縣府高度重視獸醫專業與相關政策推動，原規劃配合本次獸醫師節慶祝大會，補助社團法人花蓮縣獸醫師公會辦理寵物議題交流等活動，以深化專業對話與公共議題討論，因115年度預算尚未完成審議，本項計畫屬新增計畫，依預算法第54條規定，相關經費無法動支，致未能同步辦理，縣府感謝各界獸醫師的理解與體諒。花蓮縣政府未來將視整體條件與資源到位情形，持續規劃相關交流活動，並誠摯邀請全國獸醫師蒞臨花蓮交流指導。
 

