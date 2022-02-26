三立董事長林崑海告別式　蔡英文眼眶泛淚：海董掛念的都是台灣

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

三立電視台董事長「海董」林崑海，本月14日病逝高雄榮總享壽70歲。今天在高雄市立第一殯儀館舉辦告別式，總統蔡英文、副總統賴清德等多位政要都出席，三立電視台也將全體動員前往公祭，送海董林崑海最後一程。蔡英文致詞時一度眼眶含淚。

▲總統蔡英文出席海董告別式。（圖／三立提供）

蔡英文表示，想到海董，就想到他對本土精神的堅持，心心念念的都是替台灣人發聲，「海董愛台灣的心，不只做事情，也牽成很多後輩，一起關心國家發展、一起打拼。過去我跟他見面，他所說、所掛念的都是台灣，特別是公投前，海董已經住院，說話很困難，但仍然心繫台灣，讓人很敬佩、感動，感謝海董對台灣的貢獻與疼惜，大家一定要一起走下去，堅持顧台灣、保護民主，讓海董安心。多謝海董，我們一定繼續打拼下去。」

蔡英文眼眶一度泛紅含淚，致詞結束後向海董上香，並緊握遺孀張秀的雙手安撫情緒。

▲蔡英文致詞後緊握遺孀張秀的雙手安撫。（圖／三立提供）

林崑海告別式在高雄市立殯儀館景行聽舉行，會場入口擺滿政、工商界致贈的鮮花，告別式主軸將是追思海董的一生，會場內將會播放6分多鐘的追思影片。

海董林崑海是民進黨派系湧言會精神領袖，政界關係良好，今天告別式總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、黃偉哲、徐國勇、陳時中、李永得等人都到場送海董最後一程。