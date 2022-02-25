烏俄開戰影響我國國安　陳玉珍：蔡英文應到國會報告

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯昨以「特殊軍事行動」攻打烏克蘭震撼國際，蔡政府今（25日）宣布經濟制裁俄羅斯。面對烏俄戰爭造成的全球局勢變動，國民黨立委陳玉珍透露，國民黨認為總統蔡英文應到國會向人民報告政府相應措施。而國民黨立委蔣萬安則說，希望蔡英文應該思考是否提供人道協助的可能性，並召開國安會議，做好萬全應變。

▲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的一處軍事設施24日受到俄軍攻擊，雷達等設備受損。（圖／達志影像／美聯社）

針對烏俄戰爭，陳玉珍25日在立法院受訪時表示，這影響到我國國安，台灣跟烏克蘭都是處在兩大國間很為難的處境，國安團隊如何因應，會要求蘇貞昌做專案報告；且此戰爭茲事體大，影響到我國國防安全，而國防外交本就是總統職權，因此我們甚至認為蔡英文應該到國會向人民報告政府相應措施，包括如何穩定民心、讓民生物價穩定等。

對於律師呂秋遠說烏俄狀況跟兩岸關係本質不同，且表示台灣有內奸存在，就是亡國的第一步，陳玉珍說，「我也覺得台灣有內奸的存在」，這些內奸就是當國人努力提醒政府要注意國際局勢，不要「今日烏克蘭，明日台灣」，卻批評這些善意的提醒人；當有國人諄諄勸政府注意這樣的情形，要好好處理，卻有人不正面提出建議，反而是扣帽子，這種人就是破壞國內團結，才有可能是內奸。

陳玉珍還譴責，在中國有種聲音，就是認為民進黨的執政可以加速中國統一，因為蔡英文不會用戰略模糊的方式，等於兩岸沒有緩衝空間。國民黨善意提醒，卻被一群不做事的人扣帽子，這行為才是破壞國內團結，這我們非常擔心，說這樣的人可能就已被滲透。

被問及這樣的局勢藍營還會悲葛嗎？陳玉珍回應，悲葛不是國民黨目的，而是希望最高行政首長、甚至元首，到國會向國人報告，面對這樣的局勢，國人應該做什麼準備，不管是實質上的準備還是心理上的準備，以及政府會幫人民做什麼，比如：平穩油價、民生物資充裕等，衷心期盼民進黨從善如流，烏俄戰爭重要，核食影響食安也是相當重要。

針對「今日烏克蘭，明日台灣」說法，蔣萬安表示，烏克蘭戰事提醒我們民主和平的可貴，跟反戰重要性，提醒政府要謹慎面對牽一髮而動全身的世界變局。雖然現階段我們跟烏克蘭的貿易量不高，但俄國的軍事行動勢必影響全球供應鏈、將對台灣衝擊，所以政府應該要預設可能發生的問題，及早因應。

蔣萬安也說，身為地球村公民，基於對民主和平共同的追求，自己也希望蔡英文應該思考是否提供人道協助的可能性，並召開國安會議，做好萬全應變。