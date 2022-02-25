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成大國際級拖船水槽開工　蔡英文、黃偉哲肯定最大船舶性能試驗場域再升級

▲國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」25日舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人一同見證開工儀式。

▲國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，成功大學目前已經擁有全國最大的船舶性能試驗拖航水槽，實驗品質與設備更獲國際知名機構「日本海事協會ISO9001」認證，如今，在校長蘇慧貞的努力下，爭取到擴大拖航水槽的經費，未來可成為世界第二大的大學船模拖航實驗水槽，更增加更多實驗項目，提升測量精密度，提供台船新船在國內進行船模試驗的場地，不僅爭取到交貨的時間效率，更強化我國產船舶設計的專業能力。

成大拖航水槽目前長165公尺、深4公尺、寬8公尺，是台灣第一大、世界大學前五大的船模實驗水槽。此次延伸工程，將擴展成大拖航水槽達長285公尺、深5.5公尺、寬8公尺之規模，逼近大學船模實驗水槽世界最長規模，晉身世界第二大的大學船模拖航實驗水槽。

▲國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，過去成功大學系統及船舶系的老師與學生，利用水槽進行實驗，不但獲得知名國際期刊暨會議近百篇學術論文的發表成果，也曾受託進行潛艦壓力訊號偵測及阻力拖航試驗，在潛艦國造、國艦國造扮演了重要角色，相信未來拖航水槽擴大完工後，除了在國安與產業上能夠做出更多貢獻，也有助於成功大學在培養更多船舶設計人才。

▲國立成功大學「國家級船艦試驗水槽」舉行動土典禮，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞等人共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也肯定成功大學在產業人才培養上的傑出貢獻與努力。他表示，台南市政府近年來也因應產業發展的需求，積極透過專案方式，吸引特定領域人才進駐台南，並計畫結合中央資源、整合既有教育資源建立產學合作機制，提早進行人才供給的布局。成功大學在船舶設計人才培養上的努力，是絕佳的示範，也期望未來南市府能與成大有更多積極合作。

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