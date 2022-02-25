國艦國造新里程碑　蔡英文總統參觀主持成大國家級船艦試驗水槽延伸動土

▲「國艦國造」新里程碑，國立成功大學與海軍造船發展中心、台灣國際造船公司共同建置的「高性能國家級船艦試驗水槽」，25日舉行動土儀式，蔡英文總統親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

國艦國造重要里程碑！由國立成功大學與海軍造船發展中心、台灣國際造船公司共同建置的「高性能國家級船艦試驗水槽」，25日舉行動土儀式，蔡英文總統親臨主持，並表示此次動土將是國艦國造的最大動力。

蔡英文總統表示，感謝成大以及台船和海發中心的付出，期許工程如期如質完成，盡速投入船艦測試，讓國內造船產業更加蓬勃發展，船艦設計的量能更能夠堅實。

成大校長蘇慧貞則指出，成大一直致力於透過技術研發與人才培育貢獻國家社會的需要。啟動後的拖航水槽將完成世界大學第二長、東南亞地區最長的水槽規模，希望在所有人的努力下一起變成世界第一。該工程將原長165公尺的拖航水槽延伸至285公尺，可肩負軍民通用的船模實驗，節省研製成本更保障關鍵技術不外流。

蔡英文總統於上午10時50分 抵達成大，在黃偉哲市長、成大校長蘇慧貞等人陪同下，參訪成大現有拖航水槽設施，歷時 20 分鐘，聽取簡報並實際觀察船艦拖航實驗重點。

隨後抵達會場進行祈福動土儀式，蔡英文總統擔任主典者，成大蘇慧貞校長擔任陪典者，台南市長黃偉哲、國安會副秘書長陳文政、國安會諮詢委員黃曙光上將、科技部工程司司長李志鵬、立委王定宇、台灣造船董事長鄭文隆、成大副校長蘇芳慶、水槽營建商世久營造探勘工程股份有限公司董事長夫人范巧貞、成大系統系教授方銘川與成大系統系主任陳永裕等貴賓，上香行敬獻禮，祈祝工程一切平安圓滿順利，接著一齊執鏟，正式啟動成大「高性能國家級船艦試驗水槽」延伸工程。

蔡總統針對近日烏克蘭局勢發言表示，俄羅斯片面展開軍事行動，我們嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞，我們期盼各方儘速恢復和平對話，理性解決爭端，而台灣作為國際社會的一員，對於有助於解決爭議的努力我們都願意參與，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

蔡英文總統強調，台海的局勢和烏克蘭的局勢有本質上的不同，在國軍防衛國土的意志與戰力不斷提升下，有堅強的信心維護台灣的安全，請國人放心。

蔡英文總統接著表示，「國艦國造」就是台灣國防自主的重要的一環，國防自主就是展現台灣自我防衛決心的關鍵所在。「今天的動土不僅是台灣造船產業的重要時刻，也將成為國艦國造進步的最大動力，期待『高性能國家級船艦試驗水槽』未來在船艦設計、測試修改上，能夠更快的掌握與節省研發造船的時間，讓產業更有競爭力。」

蔡英文總統指出，今天高性能國家級船艦試驗水槽動土最重要的意義就是要讓我們船艦試驗能量再強化，性能測試更快速。過去國內船艦性能測試，因為國內試測的水槽長度跟測試載台的速度不足，絕大部分是委託國外商用水槽進行，不僅時間冗長、花費也多。

蔡英文總統表示，成功大學系統及船舶機電工程學系擁有國內最大船艦試驗水槽，2017 年通過日本海事協會品質認證，不論試驗、能量、品質都跟歐洲國家實驗室相當。未來完成水槽延案後，可以搭配現有人力、設備，大幅強化船艦試驗能量，在船艦設計、測試修改上，就能夠更快的掌握，節省研發造船的時間，讓產業更有競爭力。

蘇慧貞校長指出，成大作為頂尖研究型大學，提供全面性的軍艦設計課程。海軍科研人力中有30％畢業自成大，目前非編制人員的工程師有超過四分之一是成大畢業生，而成大培育的女性工程師佔了 20％以上，是全國最高比例。今年成大不僅吸引全大運帆船金牌女國手選擇成大就讀，在研發上，成大在漁業、商船、軍艦、潛艇等重工業也都全方位參與。

蘇慧貞校長指出，成大的傳承，結合鄰近高鐵站的歸仁校區，所有的國家級航太風洞研究，材料及資通訊系統以及機電領域的整合完整搭配。成大最大的志願是，快速地、系統性地支持國家在下一階段的建設發展，在國防自主的努力當中，將有來自成大學研單位最關鍵的力量。

成大拖航水槽目前長 165 公尺、深 4 公尺、寬 8 公尺，是台灣第一大、世界大學前五大的船模實驗水槽。此次延伸工程將擴展成大拖航水槽達長 285 公尺、深 5.5 公尺、寬 8 公尺之規模，逼近大學船模實驗水槽世界最長的規模，晉身世界第二大的大學船模拖航實驗水槽。

成大拖航水槽經國防部海軍造船發展中心與台灣國際造船公司評估，可獨力承擔我國後續30年軍艦戰力佈局規劃的研發試驗重任。項目包含水面船艦、潛艇、水下載具進行單獨螺槳實驗、裸船阻力實驗、船模自推實驗、多色油墨實驗、跡流與流場測量、平面運動實驗等，涵蓋了大部份船模實驗項目。

船模實驗利用縮小比例的模型，用台車拖帶、測量船模的各種性能。根據流體力學原理，模型越大結果越準確，所以水槽越大越好；但是模型越大，實驗速度也要跟著增加，模擬相似度才會高。

成大現階段的拖航水槽設備與美國海軍實驗室比較公開潛艇數據的實驗結果顯示，在每秒 4 公尺以下的低速部分，雙方實驗結果非常吻合；但是因為水槽長度限制，即使台車升級，我們也沒法做到他們每秒 10-11 公尺的高速區，也就無法測試未來高速艦艇或魚雷，也因此凸顯了此次水槽延長的重要性。