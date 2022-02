快訊／俄軍攻進基輔！距市中心剩9公里　烏克蘭籲民眾丟汽油彈反擊

▲ 疑似俄軍坦克殺進基輔。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯侵烏第二天,美國於台灣時間25日上午指出,俄軍一支部隊距離烏克蘭首都僅剩32公里,恐怕將推翻政府。根據《英國廣播公司》(BBC)下午最新消息,烏克蘭稍早證實,俄軍已經殺進基輔。

烏克蘭國防部在推特上發文表示,「敵人」位於市中心基輔議會以北約9公里的奧波隆區(Obolon),呼籲當地民眾自製汽油彈反擊,同時建議其他民眾尋求掩護,不要離開房屋。

社群媒體上流傳的影片可見,疑似屬於俄軍坦克的通過基輔,這些畫面似乎是當地居民在家中拍下,BBC已經確認地點確實為奧波隆區。

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN