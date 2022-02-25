空襲警報狂響！烏克蘭小倆口一聽「秒衝去結婚」　只為趕快去當兵

It was not the wedding day they envisaged, but as Russia attacked their country Thursday Yaryna Arieva and her partner Sviatoslav Fursin rushed to tie the knot with the sound of air raid sirens ringing in their ears. https://t.co/i4gFSDpjVP — CNN Philippines (@cnnphilippines) February 25, 2022

記者吳美依／編譯

烏克蘭24日遭俄軍「三面夾擊」攻打，首都基輔的空襲警報震耳欲聾，一對情侶卻直奔修道院，火速完婚，並在儀式結束後，立刻加入志願軍「領土防衛軍」（Territorial Defense Forces），希望能夠為國效力，捍衛家園。

CNN報導，2019年10月，亞利娜（Yaryna Arieva）和斯維亞托斯拉夫（Sviatoslav Fursin）因基輔一場示威活動相識、相戀，他們如今決定結婚，是因為不確定未來會發生什麼事情。亞利娜說，「情勢非常艱難，但我們要為自己的家園而戰。我們可能會死，所以想要在這一切發生之前在一起。」

小倆口原本預計5月結婚，並且在一間能夠欣賞聶伯河（Dnieper River）美景的小餐廳裡慶祝，「只有我們、河流及美麗的燈火。」但在烏俄戰火24日爆發後，一切變調。

▲亞利娜及24歲丈夫在戰火中閃電完婚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



21歲的亞利娜表示，他們都不知道加入「領土防衛軍」後，將被分配參與哪種任務，「也許他們會給我們裝備，讓我們出發戰鬥，也許我們能幫上其他忙。」但不論如何，2人都會盡量保持樂觀，因為「我們必須保護我們所愛的人，以及我們生活的這片土地。」

亞利娜形容，丈夫是她「地表最親密摯友」，希望有天俄羅斯人會離開烏克蘭，讓他們如願慶祝婚禮，「我只希望一切都能恢復正常，讓我們享有我們的土地及國家，安全又幸福。」

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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