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快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯　與美協調助烏克蘭遠離戰禍

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯以「特殊軍事行動」攻打烏克蘭，造成烏國至少已134人死亡。外交部25日表示，中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土；為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，中華民國台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

針對烏俄戰爭，外交部25日上午表示，中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土，此舉不僅破壞區域及全球和平與穩定，也是對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最為嚴峻的威脅及挑戰。

外交部強調，中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，卻選擇以強凌弱的武力威嚇手段，至表遺憾。為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，中華民國台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

外交部也說，中華民國台灣政府重申並再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。我國將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日遠離戰禍，恢復區域及全球的和平與穩定。

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