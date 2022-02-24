囂張！男應訊後地檢署外遭槍擊逃過一劫　歹徒逃逸現場留9彈殼

▲新竹地檢署下午被發現在停車場散落多顆彈殼。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

網友在line社團表示「聽說，新竹地檢署發生開槍事件？」引起網友討論。據了解，下午一名被告交保離開後疑似遭仇家尋仇，不過對方開了數槍都沒打中便快速離開，當時車上還有交保者家人，事件發生後已被法警帶回地檢署保護。

另一方面，一位律師下午目擊新竹地檢署的停車場，突然聚集多名法警，他好奇一看「發現案情不單純」，地上竟有多顆彈殼。

目擊律師表示，24日下午4點左右工作完畢，正準備前往地檢署停車場取車，發現多名法警聚集停車場，律師覺得不尋常，朝四周一看，發現地面有至少8顆彈殼，不過現場乾淨無血跡，離去時還發現車道門口還有1顆漏網之魚。

據了解，下午一名交保者離開後疑似遭仇家尋仇，不過對方開了數槍都沒打中便快速離開，當時車上還有交保者家人，事件發生後已被法警帶回地檢署保護。



檢方表示，下午在地檢署停車場外出現多聲「鞭炮響」，人員前往查看才發現發現地上散落多顆彈殼，當現未發現開槍者，受害者第一時間也被帶回地檢署，目前檢方已分案進行調查，是否仇家尋仇、彈殼數量、開槍者身分都還在釐清中。

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