狂轟15槍！扯2天前疑競速釀2傷車禍　前鎮分局重申：查毒品

▲高雄市前鎮區發生一台車輛險衝進彩券行，造成2人受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區一心路發生一起車禍案件，一輛轎車差點撞進彩券行，還造成2人無辜受傷，當時記者前往採訪時，還被不明人士嗆聲，到場處理員警「冷眼」旁觀，不過現在這起車禍被質疑疑似有「街頭競速」才肇事，另員警在21日當街開15槍抓毒品，兩起案件被質疑有關連，前鎮分局對此回應僅以：「車禍案並無競速問題」、「本案是查緝毒品與車禍案無關」。

高雄市前鎮分局在23日發布新聞稿，表示在21日下午三點20分，分局的專案小組駕駛三輛偵防車，鎖定某毒品人口前往查緝，在鳥松區中正路件嫌犯駕駛的白色自小客車就上前攔查，結果對方開車衝撞，警方連開15槍制止，隨後也在車內查獲安非他命以及k他命。

不過這起案件，現在被質疑是跟19日，一輛白色轎車在一心路差點撞進彩券行，造成2名路人受傷有關，因為當時監視畫面就拍下疑似有其他車輛「街頭競速」的嫌疑，20日記者繼續追問這起案件，是否有釐清「疑競速釀禍」，當時分局回應：「初步排除有競速情況，研判應為轉彎失控而導致肇事」。

現在21日追查毒品案件，警方連開15槍，又傳出跟一心路的車禍有關，分局澄清「本案是查緝毒品與車禍案件無關」，記者繼續問「是否跟競速有關，跟車禍肇事無關」，分局強調「車禍案並無競速問題」。其實前鎮分局在19日發生車禍時，就曾經被記者抓包，因為車禍發生當下，記者詢問是否有監視器畫面，分局回答「經詢問派出所一心、復興路口無監視器畫面」，不過被記者打臉，因為記者問附近有監視器的店家，表示警方已經調走畫面，結果在群組裡頭遭到記者質疑，警方才說「已經將彩券行的監視器畫面帶回，正在觀看中」。

▲19日車禍造成2人受傷，當時分局回應無監視畫面，結果被記者打臉 。（圖／翻攝分局群組對話）

▲23日分局回應開槍案件跟19日車禍無關，也沒有競速問題。（圖／翻攝分局群組對話）

而且這起車禍還發生不明人士拿手機反拍攝採訪記者，干擾記者採訪這起2傷的車禍，員警還冷眼旁觀對方干擾記者採訪過程，現在23日還對於這起員警當街開15槍抓人的案件，說明得不清不楚，其中原因為何？連高雄市警察局的高層也想不透。

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