快訊／前時報鷹捕手捲700萬投資糾紛　潑漆灑冥紙後再開5槍

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在過年期間，查獲1名前時報鷹球員，因與朋友也債務糾紛，竟跑到對方辦公室潑灑紅漆，事後因鬧上新聞版面，該名前時報鷹球員不滿原本的債務糾紛，竟然被說是借錢，竟在22日凌晨跑到朋友住處連開5槍洩憤，最後到士林分局文林所投案。

▲前時報鷹捕手吳俊賢不滿與朋友的投資糾紛被說是借貸，潑漆之外又連開5槍洩憤。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，51歲的吳姓男子，曾經是中華職棒前時報鷹的球員，但因與49歲的陳姓友人捲入7百萬元的投資糾紛，所以雙方衍生債務問題，在大年初六凌晨2許，竟然跑到陳男辦公室潑灑紅漆，造成整個門窗以及前方的黑色轎車都遭波及。

警方指出，事後因新聞報導此事，但吳姓男子不滿被說成是「借錢不成」，竟然在22日凌晨3時許，又持槍跑到陳姓男子家中，竟然直接朝大門猛開5槍，最後帶著剩下的1槍5顆子彈前往士林分局文林派出所投案。

據了解，原來，吳男曾是職棒時報鷹隊球員，1997年間因涉球員集體放水打假球的「黑鷹事件」遭判刑，2014年又在台南市酒駕被逮，當時他酒測值還高達1.1毫克。

沒想到大年初六才因潑漆遭《社會秩序維護法》裁處，但又因投資糾紛，被人亂說成借貸關係，所以再度憤而持槍朝朋友住處猛開5槍，訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇罪嫌送辦。

前時報鷹捕手惡搞友人畫面曝 借錢遭拒紅漆潑賓士門口撒冥紙