3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食

▲3月將放寬防疫措施。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著疫情逐漸趨緩、疫苗覆蓋率上升，衛福部24日表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包含口罩規定放寬、大眾運輸開放飲食、入境居家隔離天數縮短等，《ETtoday新聞雲》也整理了3月防疫政策鬆綁狀況。

口罩規定微解封

室內外從事運動時、室內外拍攝照片時，以及自行開車、車內均為同住家人，或無同車者時都可免戴口罩。

大眾運輸開放飲食

台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

賣場開放試吃

賣場、超市、市場依營業場所及公共場域防疫管理，開放試吃。

離島快篩

取消赴離島機場／港口快篩措施

醫院探病

台北、新北、桃園、高雄依原維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，已接種3劑疫苗或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

入境檢疫

3/7起，由現行14+7縮減為10+7，縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

非本國籍商務人士來台

外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應付我國駐外館處申請特別入境許可。

中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請、港澳人士則赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館申請。