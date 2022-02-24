烏克蘭外長：俄羅斯發動「全面入侵」　世界必須阻止普丁

▲ 俄軍進入烏克蘭東部頓內茨克市。（圖／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東採取軍事行動，烏克蘭首都基輔等多地隨後接連傳出爆炸聲響，烏國內政部證實遭受導彈襲擊。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早在推特發文表示，「普丁剛剛發動對烏克蘭的全面入侵，和平的烏克蘭城市正遭受襲擊。這是一場侵略之戰，烏克蘭將保衛自己並將贏得勝利。世界能夠且必須阻止普丁，現在是時候行動了。」

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

俄羅斯內政部副部長格拉什琴科（Anton Gerashchenko）也在臉書上證實，俄國已經展開入侵，「入侵已經開始。基輔、卡爾可夫及第聶伯附近的軍事總部、機場及軍事倉庫遭受導彈襲擊，邊境交火正在上演。」

►快訊／普丁發布緊急談話：已指示俄軍對烏克蘭展開特別軍事行動

►普丁開戰了！烏克蘭證實「導彈襲擊」 首都基輔驚傳爆炸

►拜登：普丁選擇有預謀的戰爭 俄國要負全責！將宣布進一步制裁