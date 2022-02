烏克蘭外長：俄羅斯發動「全面入侵」　世界必須阻止普丁

▲ 俄軍進入烏克蘭東部頓內茨克市。(圖/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東採取軍事行動,烏克蘭首都基輔等多地隨後接連傳出爆炸聲響,烏國內政部證實遭受導彈襲擊。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早在推特發文表示,「普丁剛剛發動對烏克蘭的全面入侵,和平的烏克蘭城市正遭受襲擊。這是一場侵略之戰,烏克蘭將保衛自己並將贏得勝利。世界能夠且必須阻止普丁,現在是時候行動了。」

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.