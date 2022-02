烏克蘭多地驚傳爆炸　英首相開嗆普丁「無端攻擊」：將果斷回應

記者詹雅婷/綜合報導

在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後,烏克蘭境內多地傳出爆炸聲。英國首相強生(Boris Johnson)24日透過推特表示,他已與烏克蘭總統澤倫斯基交談,討論接下來的應對措施,「英國和我們的盟友將做出果斷回應」。

▲英國首相強生。(圖/路透)

強生說,他對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚,「普丁總統選擇一條血腥毀滅的路,對烏克蘭發動無端攻擊」。

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.