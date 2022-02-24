烏克蘭多地驚傳爆炸　英首相開嗆普丁「無端攻擊」：將果斷回應

記者詹雅婷／綜合報導

在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，烏克蘭境內多地傳出爆炸聲。英國首相強生（Boris Johnson）24日透過推特表示，他已與烏克蘭總統澤倫斯基交談，討論接下來的應對措施，「英國和我們的盟友將做出果斷回應」。

▲英國首相強生。（圖／路透）

強生說，他對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚，「普丁總統選擇一條血腥毀滅的路，對烏克蘭發動無端攻擊」。

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

烏克蘭境內已有多個地點傳出爆炸聲響。依據CNN最新整理，首都基輔（Kyiv）、第二大城卡爾可夫（Kharkiv）、分離主義地區頓內茨克以北約120公里的東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）、黑海西北岸港灣都市「敖得薩」（Odessa）等地都有目擊者聽到爆炸聲。

A rough map of areas that have been reportedly struck by Russian forces in the last two hours. These strikes shouldn't be considered confirmed and this map shouldn't be considered comprehensive. https://t.co/FOlKRYiNeP pic.twitter.com/3CBMGZi4C1 — Nathan Ruser (@Nrg8000) February 24, 2022

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早也在推特發文提到，「在這黑暗時刻，我們與烏克蘭以及無辜婦女、男性、孩童們同在，他們面臨無端襲擊，我們將追究克林姆林宮的責任。」

►普丁開戰了！烏克蘭證實「導彈襲擊」 首都基輔驚傳爆炸

►快訊／普丁發布緊急談話：已指示俄軍對烏克蘭展開特別軍事行動

►川普警告︰普丁習近平像雙胞胎 烏克蘭之後「下一個就是台灣」