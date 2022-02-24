俄羅斯宣稱「摧毀烏克蘭空軍基地」　癱瘓防空系統！

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，烏克蘭多地爆炸聲不斷，首都基輔發生導彈攻擊。烏克蘭宣稱擊落俄國戰機及直升機，但俄國國防部否認。《法新社》最新消息則指出，俄羅斯宣稱，已經摧毀烏克蘭空軍基地，癱瘓烏國防空系統，且烏克蘭邊境部隊「沒有採取任何抵抗」。

▲ 普丁今早宣布，已授權在烏克蘭東部採取特別軍事行動。（圖／路透）

#BREAKING Russia says destroyed Ukraine airbases, air defences: news agencies pic.twitter.com/Z07g7y9m8p — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

根據CNN，俄國軍方24日發表聲明指出，俄軍壓制烏克蘭防空系統，且烏克蘭邊防部隊對於俄軍入侵領土的行為沒有採取任何反抗，但此說法未獲證實。

烏克蘭武裝部隊參謀部稍早宣稱，擊落5架飛機及直升機。但俄國軍方在同份聲明中否認此事，稱相關報導「與事實不符」。

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