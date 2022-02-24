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社會 社會焦點 保障人權

桃園妹看診遭綁鐵床性侵30分鐘　整復師竟噁稱「不小心滑進去」

▲▼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲汪姓整復師性侵女病人，事後竟辯稱是「不小心滑進去」。（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市一名汪姓整復師2019年替女病人治療時，一時色慾薰心，竟將女方的手臂、小腿固定在診療床上，隨後猥褻、性侵得逞。不過，汪男開庭時辯稱，撫摸胸部是為了「塗藥」，加上按摩途中「手指不小心滑進去」，才導致誤會。高院審理時不予採信，近日依強制性交罪判4年6月，仍可上訴。

根據判決書，被害女子2019年5月4日中午一如往常到推拿診所看診，隨後接受推拿，怎料汪男拉下鐵門，還在途中開始脫她褲子，嚇得她趕緊拉住褲頭。不過，汪男不顧女方反抗，硬是把內外褲都扯下來，還教訓「我只是要治療，沒要幹嘛！」

女子受到驚嚇，立刻躲到診間的角落，沒想到汪男將她拉回治療用的鐵床，先用設備將她小腿固定住，再用蠻力將她雙手的手腕固定在頭頂，隨後開始肆意猥褻。女子驚覺「跟以前治療不太一樣」，開始拼命掙扎大喊「不要」，但最後連雙手都被用設備固定住，慘遭汪男咬胸性侵、猥褻整整半小時。

汪男逞慾後，替女子鬆綁，但想到女子朋友等等會來接人，竟還威脅「不要去報警，這樣對我們兩人都沒有好處！」當下女子怕遭遇不測，只敢偷偷用手機向男友傳了一句「我很怕，快來接我」。等到鐵門拉開，女子雖見到朋友在門口等，但一句話也不敢多說，只是頭也不回地離開診所，並與男友會和。

汪男擔心東窗事發，多次打電話請女子回診所「好好談」遭拒，竟一度追出診所外，甚至在馬路上一路狂奔，嚇得被害女子趕緊叫男友騎車騎快一點，最後才把人甩掉。脫險後，女子向男友和友人哭訴事發經過，並在陪同下報警驗傷。

桃園地院審理時，汪男辯稱，拉下鐵門是因為「怕小偷入侵」，是為了抹藥、噴藥水，才固定女子手腳、撫摸胸部。至於驗傷報告顯示女子陰道紅腫、採集到檢體一事，汪男辯稱可能是推拿過程中「手指不小心插入」所致。

法官審酌種種跡證後，對汪的說詞不予採信，認定汪男假借治療名義，使被害人無從防備加以性侵，且犯後否認犯行，也沒有賠償被害人，判刑4年6個月。

汪男不服上訴，但高院審理後也不予採信，近日維持原判決，依強制性交罪判刑4年6月；全案仍可上訴。

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