KTV一起尿尿撞出怒火！好樂迪秒變格鬥場　雙方6人對戰拚死活

記者張君豪／台北報導

2月23日凌晨5時許，台北市文山區木柵路三段好樂迪發生酒客打架事件，轄區警方啟動快打部隊警力到場維安、並將涉嫌鬥毆的陳男、駱男等6人帶回偵辦，警方初步調查發現兩人在店內因酒後上廁所發生口角衝突，雙方糾集多位友人在路邊大打出手。





▲23日凌晨5時許、北市文山區好樂迪KTV發生酒客衝突互毆案件，警方依法帶回6人偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲23日凌晨5時許、北市文山區好樂迪KTV發生酒客衝突互毆案件，警方依法帶回6人偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示，陳男（23歲）和駱男（28歲）當時在KTV內酒後如廁發生碰撞，雙方互看不滿，事後陳男與友人柯男（23歲）於上揭時地與駱男及其同夥黃男（30歲）、化名小天、化名小羊等人因理論叫囂口角糾紛，雙方相互鬥毆，造成陳男多處受傷，經警方到場制止，並將陳男送往萬芳醫院職療，所幸傷勢並無大礙。



警方在場詢問相關證人說法、並調閱周邊監視器影像，陸續將主嫌黃男、駱男、陳男、柯男與其他兩名關係人共6人帶回偵辦，並持續擴大追緝其他共犯，全案依觸犯刑法第150條聚眾鬥毆罪方向進行調查。



文山一警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，絕不容許有暴行鬥毆等情事，任何違法行為警方一定依法究辦，絕不寬貸、希望民眾唱歌飲酒作樂需保持理性，以免酒後衝突吃上官司。

【其他新聞】

►獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹 保險公司成冤大頭

►獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝 生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬



►涉助產婦詐保3000萬 禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

►快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長