華山分屍魔陳伯謙逃死　家屬批判決可笑「跟惡魔站在一起」

▲華山分屍案死者高姓女子父親。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，性侵殺害女學員後，更殘忍分屍，但最高法院23日將他判處無期徒刑確定。對此，死者家屬非常不滿，頻說「很失望、很憤怒」。更說法院判決非常可笑，「跟惡魔站在一起」。

2018年6月間發生的「華山分屍案」，兇手陳伯謙原於華山草原上搭草堂教射箭，死者高姓女子多次到草堂上課。之後陳男趁著高女酒醉，性侵得逞，並將高女勒斃。陳男之後將死者分屍，分屍成7大袋，並將死者左乳頭、下體割下；第二天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

全案一審重判死刑，但二審以自首減刑為由，改判無期徒刑，更一審更以陳男具有教化可能性，再度判處無期徒刑。全案23日由最高法院駁回上訴定讞，陳男確定逃過死刑。

對於陳男逃過死刑，被害人家屬高爸爸多次痛批「可惡！」「難道國家真的想廢死嗎？」他指出，陳伯謙在法庭上從未道歉，將過錯全都推給其他人！他頻說「很失望、很憤怒」；他也覺得法院判決很可笑，「跟惡魔站在一起」，手段再凶殘，多殺幾個人都不會判死刑。

另外家屬向陳柏謙求償部分，一審判決陳伯謙須賠償1401萬餘元，但陳伯謙名下並無太多財產，家屬獲償可能性極低。此外，家屬也向台北市政府都市更新處、公園處等單位提出國賠2千餘萬元，一審敗訴，記者詢問高爸爸對國賠案的意見，他氣憤表示「不知道政府可以這麼無法無天，台北市政府根本就是幫兇！」