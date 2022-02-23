柯文哲挑戰「戴口罩一日北高」5站曝光　民眾黨參選人到場加油「禁口號」

▲台北市長柯文哲2022年2月27日「一日北高」停靠站。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲每年在228期間都會進行「一日北高」騎腳踏車活動，今年為任內最後一屆，預計於2月27日上午6時從關渡宮出發；由於2021年採幾乎全程直播，結果飽受外界質疑，因此今年不打算直播，不過開放5個柯文哲會停靠的休息站，提供民眾到場加油，並也成立社團鼓勵參與民眾放上沿途美景，最終將剪輯成精華影片。

最後一屆「一日北高」拚全程 柯文哲挑戰戴口罩騎腳踏車

根據台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

▲台北市長柯文哲自行車練習。（圖／台北市政府提供）

往年使用直播分享柯文哲騎腳踏車過程，北市府今年改變模式，並於27日成立臉書社團「覓蜜台味」，並開放民眾上傳當天拍攝的沿途風景照片、影片，或者是沿途加油的畫面，最終北市府會集結成一支影片分享給外界。台北市政府發言人陳智菡表示，由於過去著重於台北、高雄2城市，但其實中間還有很多其他縣市，歡迎民眾一同分享好吃、好玩的美景。

而柯文哲今年最大的挑戰，就是因應防疫指引「全程佩戴口罩」，這會造成非常重的身體負擔，不過陳智菡強調，柯文哲會想辦法盡全力配合，而教練也判斷柯文哲今年體能不錯，希望能夠在預期時間內達標。

▲台北市政府為2月27日一日北高開設社團，呼籲民眾上傳沿途美景，未來將剪輯成影片。（圖／翻攝自臉書社團，點此可加入）

據了解，此次出席人員除了柯文哲之外，還包括台北市副市長黃珊珊以及其他局處首長、教練；北市府也公布柯文哲於2月27日會停靠的5大站點，包括台北市北投區的關渡宮、新竹代天府、彰化縣伸港寶天宮、嘉義縣布袋大眾廟，以及高雄市左營區的大義國中，歡迎民眾有空可以前往加油。

民眾黨議員參選人當「啦啦隊」 禁背心、喊口號營造「眾」貫線氣勢

不過，面對身兼黨主席的柯文哲要挑戰「一日北高」，台灣民眾黨規劃要「全台『眾』貫線」，串連民眾黨全台參選人行程大「眾」騎，並且安排各縣市議員參選人到這5大停靠站當「加油團」。

據了解，民眾黨中央已有安排各縣市議員參選人要到的停靠站，以台北市關渡宮停靠站為例，將有台北市、新北市、基隆市和金馬澎參選人到場加油，且還要和柯文哲一起做暖身操、進入關渡宮參拜。

再以彰化縣伸港寶天宮來看，民眾黨台中市黨部早已在臉書公告該停靠站，號召民眾到現場替柯文哲加油，並稱會準備水果、冷熱飲及食物提供大家補充體力。據了解，現場也會集結民眾黨的台中、彰化及南投議員參選人，還要擺攤準備肉包，並以「擊掌拍手」方式，意味國內物價「漲」聲響起。

面對外界質疑柯文哲以市政資源替政黨造勢，民眾黨也要求所有參選人只能以加油為主，不得穿著參選人背心、政見口號標語。

▼民眾黨台中市黨部呼籲民眾到場替柯文哲加油。（圖／翻攝自民眾黨台中市黨部臉書粉專）