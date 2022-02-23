　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲挑戰「戴口罩一日北高」5站曝光　民眾黨參選人到場加油「禁口號」

▲▼台北市長柯文哲2022年2月27日「一日北高」休息站。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲2022年2月27日「一日北高」停靠站。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲每年在228期間都會進行「一日北高」騎腳踏車活動，今年為任內最後一屆，預計於2月27日上午6時從關渡宮出發；由於2021年採幾乎全程直播，結果飽受外界質疑，因此今年不打算直播，不過開放5個柯文哲會停靠的休息站，提供民眾到場加油，並也成立社團鼓勵參與民眾放上沿途美景，最終將剪輯成精華影片。

最後一屆「一日北高」拚全程　柯文哲挑戰戴口罩騎腳踏車

根據台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

▲▼台北市長柯文哲自行車練習。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲自行車練習。（圖／台北市政府提供）

往年使用直播分享柯文哲騎腳踏車過程，北市府今年改變模式，並於27日成立臉書社團「覓蜜台味」，並開放民眾上傳當天拍攝的沿途風景照片、影片，或者是沿途加油的畫面，最終北市府會集結成一支影片分享給外界。台北市政府發言人陳智菡表示，由於過去著重於台北、高雄2城市，但其實中間還有很多其他縣市，歡迎民眾一同分享好吃、好玩的美景。

而柯文哲今年最大的挑戰，就是因應防疫指引「全程佩戴口罩」，這會造成非常重的身體負擔，不過陳智菡強調，柯文哲會想辦法盡全力配合，而教練也判斷柯文哲今年體能不錯，希望能夠在預期時間內達標。

▲▼台北市政府為2月27日一日北高開設社團，呼籲民眾上傳沿途美景，未來將剪輯成影片。（圖／翻攝自臉書社團）

▲台北市政府為2月27日一日北高開設社團，呼籲民眾上傳沿途美景，未來將剪輯成影片。（圖／翻攝自臉書社團，點此可加入

據了解，此次出席人員除了柯文哲之外，還包括台北市副市長黃珊珊以及其他局處首長、教練；北市府也公布柯文哲於2月27日會停靠的5大站點，包括台北市北投區的關渡宮、新竹代天府、彰化縣伸港寶天宮、嘉義縣布袋大眾廟，以及高雄市左營區的大義國中，歡迎民眾有空可以前往加油。

民眾黨議員參選人當「啦啦隊」　禁背心、喊口號營造「眾」貫線氣勢

不過，面對身兼黨主席的柯文哲要挑戰「一日北高」，台灣民眾黨規劃要「全台『眾』貫線」，串連民眾黨全台參選人行程大「眾」騎，並且安排各縣市議員參選人到這5大停靠站當「加油團」。

據了解，民眾黨中央已有安排各縣市議員參選人要到的停靠站，以台北市關渡宮停靠站為例，將有台北市、新北市、基隆市和金馬澎參選人到場加油，且還要和柯文哲一起做暖身操、進入關渡宮參拜。

再以彰化縣伸港寶天宮來看，民眾黨台中市黨部早已在臉書公告該停靠站，號召民眾到現場替柯文哲加油，並稱會準備水果、冷熱飲及食物提供大家補充體力。據了解，現場也會集結民眾黨的台中、彰化及南投議員參選人，還要擺攤準備肉包，並以「擊掌拍手」方式，意味國內物價「漲」聲響起。

面對外界質疑柯文哲以市政資源替政黨造勢，民眾黨也要求所有參選人只能以加油為主，不得穿著參選人背心、政見口號標語。

▼民眾黨台中市黨部呼籲民眾到場替柯文哲加油。（圖／翻攝自民眾黨台中市黨部臉書粉專）

▲▼民眾黨台中市黨部呼籲民眾到場替柯文哲加油。（圖／翻攝自民眾黨台中市黨部臉書粉專）

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
豪雨夜襲13縣市！再一發「10°C濕冷水彈」　下波變天時間曝
快訊／西濱「油罐車翻覆」塞住車道　路人站中央傻眼
今年只有1天放晴！基隆人瘋掉「除濕機開24小時」
一篇看懂！　烏克蘭戰爭危機的來龍去脈
金鐘主持人爆性侵醜聞！　和解不成遭判刑1年
舒淇隔離偶遇「大咖女神住對面」！　隔空狂揮手：真巧
瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：草菅人命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲挑戰「戴口罩一日北高」5站曝光　民眾黨參選人到場加油「禁口號」

31年前的今天！李登輝召開國統會　通過國家統一綱領草案

打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄搶棒球票：屏東變職棒春訓重鎮

決戰屏東初選「沒人有把握勝選」　莊瑞雄換衫站路口、座談會齊發

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

台灣加入對俄制裁？　蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

防疫警戒降級有望！台灣模式「與疫共存」　蘇貞昌：依程度繼續鬆綁

成功爭取潮州社宅興建　莊瑞雄：讓屏東超越高雄！

民進黨直轄市議員提名日程一次看　4月啟動黨內初選

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

18吋披薩放機車踏板載回家 一打開！全部擠一坨變捲餅

柯文哲挑戰「戴口罩一日北高」5站曝光　民眾黨參選人到場加油「禁口號」

31年前的今天！李登輝召開國統會　通過國家統一綱領草案

打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄搶棒球票：屏東變職棒春訓重鎮

決戰屏東初選「沒人有把握勝選」　莊瑞雄換衫站路口、座談會齊發

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

台灣加入對俄制裁？　蘇貞昌：有助和平解決爭議都會努力

民進黨初選廝殺激烈　蘇貞昌喊話：良性競爭

防疫警戒降級有望！台灣模式「與疫共存」　蘇貞昌：依程度繼續鬆綁

成功爭取潮州社宅興建　莊瑞雄：讓屏東超越高雄！

民進黨直轄市議員提名日程一次看　4月啟動黨內初選

110年度坡地金育獎　新北榮獲6獎項全國最多

豪雨夜襲13縣市！再一發「10°C濕冷水彈」全台變色　下波變天曝

KKday「228住飯店晚鳥優惠」3折起　法國訂房網Dayuse最高省75％

鋼琴女神遭減肥產品盜照　「1分半超猛訓練片」反擊…網全跪了

新北「小農鮮舖」優鮮有機專櫃　深坑農會超市買得到

台中街頭現「霸王級賓士」！要價4千萬全台僅1輛…神秘車主身份曝

快訊／板車、槽車猛烈相撞翻覆「橫躺西濱」　駕駛受困

柯文哲挑戰「戴口罩一日北高」5站曝光　民眾黨參選人到場加油「禁口號」

快訊／彰化台61線「油罐車翻覆」塞住車道　路人震撼傻站路中央

韓女團成員「額頭腫超大包」驚悚照曝光！自嘲：有生以來初次看到

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

快訊／快可以出國旅遊了！陳時中曝解封進度「先做前期準備工作」

蔡英文因應烏克蘭情勢　下達4大指示「強化台海軍事整備」

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　確診者這天曾赴IKEA Café

她曝：陳時中不是選台北市長

快訊／民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能合照掛看板

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

黃偉哲「台日拒交換」影片遭挖出　陳以信轟：現在噤聲了？

黃瀞瑩、楊寶楨遭諷殘破花瓶　民眾黨：羞辱女性不該漠視

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

遭張雅琴狠酸殘破花瓶！楊寶楨不忍了

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

更多熱門

相關新聞

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

快訊／新店女確診！北市曝足跡　18日曾到合庫北士林分行

228紀念會「馬英九、賴清德都不去了」

228紀念會「馬英九、賴清德都不去了」

監委指校長遴選有違失　糾正校方及北市府

監委指校長遴選有違失　糾正校方及北市府

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

「捌伍添第」白停業了？　北市：中央判舊案

北市雞蛋庫存燈號不準！農委會盼準確掌握

北市雞蛋庫存燈號不準！農委會盼準確掌握

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲一日北高民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

詹雅雯「14歲長期碰2毒物」罹帕金森氏症！專家解答了

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

台中最新飯店限時6天「免費入住」

更多

最夯影音

更多
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面