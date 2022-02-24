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美國反對台獨？　AIT打臉《新華社》：對台支持堅若磐石

▲AIT 23日表示，美國對台政策不變。（示意圖／路透社）

▲AIT 23日表示，美國對台政策不變。（示意圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國如何處理烏俄危機被兩岸人民高度關注，中國國家通訊社《新華社》報導，美國務卿布林肯（Antony Blinken）21日對中國外交部長王毅說，「美方反對台獨」。但美國在台協會（AIT）23日強調，美國對台政策不變，對台灣的支持堅若磐石。

烏俄戰雲密布，布林肯21與王毅通話。美國國務院發布新聞稿，簡短指出兩人談及北韓情勢及俄羅斯對烏克蘭的侵略，
布林肯強調要維護烏國主權和領土完整。然而《新華社》卻報導，布林肯通話中告訴王毅，美國不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、「反對台獨」、無意與中方衝突對抗。

AIT 23日以發言人名義發聲明表示，美國對台政策不變，對台灣的支持堅若磐石，且致力於台灣海峽的和平與穩定。美國遵循以《台灣關係法》、美中三個聯合公報以及對台六項保證為依據的一中政策。

AIT說，美國堅持《台灣關係法》下的各項承諾，持續支持台灣的自我防衛、反對任何單方面改變現狀的作為，並強烈要求北京停止對台灣軍事、外交以及經濟施壓。

AIT也提及，美國近期發布的印太戰略闡述了自由和開放，及提升韌性、繁榮、安全和相互連結的願景。美國承諾與盟友及夥伴長期合作，共同實現印太願景。

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