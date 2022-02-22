中美「上海公報」將邁入50週年　布林肯對話王毅：反對台獨

▲美國國務卿布林肯、大陸外交部長王毅。（組圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（22）日發出消息指，國務委員兼外交部長應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。王毅強調，近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，明顯發出對華圍堵遏制的錯誤信號。

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

王毅指出，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係，「美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。」

王毅表示，再過幾天，就是中美「上海公報」發表50週年，「上海公報精神對今天的中美關係仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。」

布林肯及王毅在通話中先是互相祝賀北京冬奧會成功及雙方運動員取得佳績。布林肯還提到，正如拜登總統多次表示，「美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對台獨、無意同中方衝突對抗。」

據了解，美國總統尼克森於1972年訪華時，在2月27日與時任大陸國務院總理周恩來簽署《中華人民共和國與美利堅合眾國聯合公報》，由於簽署地點在上海，因此又被稱為「上海公報」。

上海公報裡，中美雙方對於台灣問題均有各自聲明。大陸方面強調，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；台灣是中國的一個省，早已歸還祖國；解放台灣是中國的內政，別國無權干涉；全部美國武裝力量和軍事設施必須從台灣撤走。

美國聲明則指出，中華人民共和國和台灣同意只有「一個中國」這一事實，但並未就「一個中國」的內部安排達成任何協議，美國對這一立場「不提出異議」，同意削減在台灣的軍事設施等。

