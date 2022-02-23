美卿布林肯取消和俄外長見面：入侵已經開始　舉行會談沒意義

▲布林肯認為俄羅斯入侵已經展開，取消和拉夫羅夫的會談。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯原定周四（24日）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面，但在總統拜登針對烏克蘭問題發表完全國演說後，布林肯表示既然俄羅斯已經單方面承認烏東獨立地位，並展開入侵俄羅斯的行動，那麼這場雙方外長會談已經沒有必要，因此取消24日的會議。

CNN報導，布林肯（Antony Blinken）22日和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行聯合記者會，期間他表示上周和拉夫羅夫談定將在24日進行會談，但前提是「俄羅斯沒有入侵烏克蘭」，隨著普丁簽署承認烏東頓內次克和盧甘斯克共和國的獨立地位，並派軍隊進駐「維和」，「我們看到俄羅斯入侵已經開始，俄羅斯也清楚表態拒絕外交對話，這時候再進行這場會談已經沒有意義。」

布林肯表示取消兩國外長會談前，已先和美國盟友討論過並且全數同意，「今天我向（俄）外交部長拉夫羅夫致函，告知他這個決定。」

美國總統拜登稍早在全國演說上表示，普丁的舉動標誌了「俄羅斯已經開始入侵烏克蘭」，並發布首波金融制裁，企圖切斷俄羅斯從西方市場募資的管道，並讓俄國無法在歐洲市場交易債券。

不過布林肯仍表示，如果俄羅斯誠心展現出想要降溫烏克蘭危機的決心，而且能夠說服國際社會俄國是認真的，那美國仍願意透過外交管道和俄羅斯斡旋。

布林肯說美國會根據俄羅斯的行動繼續和盟友及伙伴合作回應，「但我們不會允許俄羅斯一面以外交為幌子，一面發兵升級戰爭勢態。」

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