俄承認烏東兩共和國　牛彈琴：普丁大軍「應邀」開進

▲烏克蘭首都基輔。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣佈承認烏東頓內次克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國，並要球俄軍以「維持和平」為由進駐該區域，引起外界關注。對此，大陸官媒評論員「牛彈琴」發文直指，普丁面對西方強壓，一不做二不休，大軍「應邀」開進，西方除了強烈抗議，似乎也沒有辦法。

▲俄羅斯總統普丁簽署協議承認頓內次克和盧甘斯克共和國獨立。（圖／路透）

牛彈琴分析，2月21日是一個分水嶺，從這一天起，局勢急轉直下，有些事情，其實是可以預料到的。第一，烏克蘭再不是原來的烏克蘭，「8年前，克里米亞失去了；現在，又是頓內次克和盧甘斯克。好歹也是東歐大國，但現在山河破碎，戰亂不止。」

第二，不排除更激烈的衝突乃至戰爭，「不是所有烏克蘭人都能接受這樣的結果，如果不接受，那就是戰鬥，甚至是戰爭。但俄羅斯軍隊作為維和部隊，肯定不會坐視不管，那就是俄烏戰爭了。」

第三，西方現在也是進退兩難，「召開安理會緊急會議，俄羅斯有否決權，注定不會有任何結果。制裁俄羅斯，俄羅斯不怕。西方更擔心的，惹急了俄羅斯，或者烏克蘭不甘心失敗，那就是全面戰爭，那局勢更無法收拾。」

第四，西方不得不回到最初的問題，「北約東擴，到底增加了安全，還是帶來了更大危機？在俄羅斯的極限施壓下，或許北約會就此止步，只是烏克蘭，再回不到過去了。」

▲1969年蘇聯治下的盧甘斯克市。（圖／CFP）

牛彈琴指出，北約一直不停膨脹，聲稱東擴確保了安全，但俄羅斯很憤怒，擴展到家門口，更威脅了俄羅斯的生存，烏克蘭想加入北約得到西方庇護，卻徹底惹怒了俄羅斯，「這個世界，兔子急了還咬人，更何況大國雄心的北極熊。」

牛彈琴強調，蘇聯解體已經30年，烏克蘭在當年的蘇聯是實力僅次於俄羅斯的老二，但30年過去了，現在又淪落到這種境地，究竟是誰的過錯，「這個世界，如果不能自立自強，如果任由國內分裂撕裂，但結果，肯定是淪為他國的棋子，棋子永遠改變不了棋子的命運。可憐，可嘆！」

