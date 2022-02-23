被AUKUS傷太深！　法國將澳洲從戰略夥伴名單上除名

▲澳洲片面撕毀跟法國的潛艇採購協議，讓法國總統馬克宏感覺被背叛。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」周二(22日)報導，由於去年美、英、澳3國簽署AUKUS軍事協議，法國決定將澳洲從該國的戰略夥伴名單中除名。

去年9月，澳洲政府單方面撕毀跟法國達成的一項潛艇採購協定，並宣布跟美國和英國達成一項採購核潛艇技術的新協議，此舉讓澳洲跟法國的關係跌到冰點。

法國在該國官方「印太戰略」的最新版本中表示，未來該國只會在「個案基礎上」跟澳洲政府開展合作。上述官方文件裡說：「2021年9月，澳洲政府在沒有事先協商或警告的情況下，決定中斷跟法國的信任夥伴關係，包括中斷商議好好的未來潛艇計畫(Future Submarine Program)，導致我國需重新評估之前的兩國戰略夥伴關係。」

然而，為了加強在印太地區的協調，法國仍將繼續跟美國保持密切聯繫。對於澳洲，法國政府將優先考慮自己的國家利益和地區夥伴。

▲美、英、澳新成立的AUKUS三國軍事同盟，讓澳洲可望獲得核子動力潛艦，未來能更容易地進入南海、太平洋地區活動外，更針對「海軍情報」與「海上安全」的部分能情資共享。（圖／澳洲國防部）

在這份長達67頁的「印太戰略」檔案中，法國表示將繼續就AUKUS協議向美國提出他們關切的問題。 在美、英、澳籌建的AUKUS聯盟架構下，澳洲片面撕毀跟法國的潛艇採購協議，此舉同時讓美、法兩國關係一度緊張。

美國透過秘密談判所獲得的結果，引起了法國的憤怒。法國曾一度召回駐華府的大使，並取消原定在法國駐美大使館舉行的慶祝活動。法國官員指控美國「背後插刀」，同時指拜登的行為就像美國前總統川普的出爾反爾。

拜登去年10月跟法國總統馬克宏會談時致歉說，他的政府在處理跟澳洲和英國的安全協議時「做法很笨拙」。