移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來台南市綠鬣蜥擴散數量明顯上升，2016年捕捉121隻，2019年捕捉327隻，2021年捕捉2141隻，市長黃偉哲表示，市府將多管齊下進行移除，呼籲民眾秉持「不輸入、不野放、不擴散」的三不原則，有效防除綠鬣蜥等外來入侵種，希望藉由全民參與及公私協力合作，減少外來入侵物種對台灣生態的衝擊。

農業局長李建裕表示，綠鬣蜥成體可長達1.5公尺以上，樣似「小恐龍」，母體一年可產30~70顆蛋，繁殖力驚人，喜食構樹、葉菜瓜果，更會掘洞產卵，成體在國內幾乎無天敵，早期綠鬣蜥外型極具特色，吸引民眾爭相飼養，市場需求減少後，常遭棄養野放或逃逸，危害農作物及土堤，已被農委會2020年公告須移除之外來物種。

市長黃偉哲今年向中央爭取預算，投入150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻，截至2月16日已移除549隻，外來種美洲綠鬣蜥移除清零，為政府重要政策及目標，務求減少危害與農業損失。

農業局長李建裕亦表示，綠鬣蜥以草食為主，不會主動攻擊人，民眾若在戶外開放空間遇到牠無須害怕，綠鬣蜥在野外做完日光浴即會離開，倘出現於住家內，民眾可控制其在封閉空間內，民眾一發現綠鬣蜥，可撥打農業局通報專線0800-241314或至農業局「愛森保-台南市綠鬣蜥通報平臺」臉書社團(https://m.facebook.com/groups/935740637107741)進行通報，農業局將派員進行捕捉。

農業局移除綠鬣蜥將將採多管齊下，除委託專業廠商針對熱點地區強力移除外，亦參考專家學者意見及捕龍達人現場經驗設立大型誘捕器置陷阱，於綠鬣蜥常出沒路徑利用發酵水果進行誘捕，迄今已捕抓數十隻，成效良好；另外參考國外家犬捕捉綠鬣蜥案例，將研議訓練工作犬協助尋找綠鬣蜥巢穴可行性，以及搭配嘉義林管處專業獵人主被動分進合擊，有效控制綠鬣蜥氾濫問題，務求一網打盡，以清零為最終目標，維護臺南居住環境及生態資源！