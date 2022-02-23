　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來台南市綠鬣蜥擴散數量明顯上升，2016年捕捉121隻，2019年捕捉327隻，2021年捕捉2141隻，市長黃偉哲表示，市府將多管齊下進行移除，呼籲民眾秉持「不輸入、不野放、不擴散」的三不原則，有效防除綠鬣蜥等外來入侵種，希望藉由全民參與及公私協力合作，減少外來入侵物種對台灣生態的衝擊。

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，綠鬣蜥成體可長達1.5公尺以上，樣似「小恐龍」，母體一年可產30~70顆蛋，繁殖力驚人，喜食構樹、葉菜瓜果，更會掘洞產卵，成體在國內幾乎無天敵，早期綠鬣蜥外型極具特色，吸引民眾爭相飼養，市場需求減少後，常遭棄養野放或逃逸，危害農作物及土堤，已被農委會2020年公告須移除之外來物種。

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲今年向中央爭取預算，投入150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻，截至2月16日已移除549隻，外來種美洲綠鬣蜥移除清零，為政府重要政策及目標，務求減少危害與農業損失。

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕亦表示，綠鬣蜥以草食為主，不會主動攻擊人，民眾若在戶外開放空間遇到牠無須害怕，綠鬣蜥在野外做完日光浴即會離開，倘出現於住家內，民眾可控制其在封閉空間內，民眾一發現綠鬣蜥，可撥打農業局通報專線0800-241314或至農業局「愛森保-台南市綠鬣蜥通報平臺」臉書社團(https://m.facebook.com/groups/935740637107741)進行通報，農業局將派員進行捕捉。

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局移除綠鬣蜥將將採多管齊下，除委託專業廠商針對熱點地區強力移除外，亦參考專家學者意見及捕龍達人現場經驗設立大型誘捕器置陷阱，於綠鬣蜥常出沒路徑利用發酵水果進行誘捕，迄今已捕抓數十隻，成效良好；另外參考國外家犬捕捉綠鬣蜥案例，將研議訓練工作犬協助尋找綠鬣蜥巢穴可行性，以及搭配嘉義林管處專業獵人主被動分進合擊，有效控制綠鬣蜥氾濫問題，務求一網打盡，以清零為最終目標，維護臺南居住環境及生態資源！

▲台南市農業局移除綠鬣蜥多管齊下成效佳，請民眾注意三不原則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
口罩版Face ID將上線　但這4種舊iPhone無法使用
正妹莫名收「一大箱蓮霧」！　竟是她報案警員寄的
快訊／雨區又擴大！　11縣市豪、大雨特報
不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：從未見過
快訊／性侵割乳做標本　華山分屍案最終判決出爐
快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　這天曾赴IKEA Café
快訊／口罩令將鬆綁！　陳時中鬆口曝時機
快訊／國道三號死亡車禍！28歲女駕駛身亡　男乘客撞腦失憶
「163歲木乃伊活死人」瘋傳！　專家揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎尾科大+廣達「義大利文藝復興展」　雲林6小學接力展出

移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

1922公費疫苗預約平台　24期開放預約追加劑

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

迷途婦大馬路徒步徘徊　暖警協助返家

移工妻子從泰國寄家鄉味香腸肉鬆　驗出非洲豬瘟最高可罰100萬

苗栗縣頭份國小「致善樓」竣工落成　打造全縣第一座智能教室

寒風細雨公益傳愛　北部產科醫師校園送暖

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

虎尾科大+廣達「義大利文藝復興展」　雲林6小學接力展出

移除綠鬣蜥台南多管齊下成效佳　黃偉哲籲市民要有三不原則

1922公費疫苗預約平台　24期開放預約追加劑

暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

閒置土地雜草勿逾60公分　東縣府提醒民眾：最高罰6千元

池上鄉綜合辦公廳舍工程動土　饒慶鈴：爭取1.7億改善硬體

迷途婦大馬路徒步徘徊　暖警協助返家

移工妻子從泰國寄家鄉味香腸肉鬆　驗出非洲豬瘟最高可罰100萬

苗栗縣頭份國小「致善樓」竣工落成　打造全縣第一座智能教室

寒風細雨公益傳愛　北部產科醫師校園送暖

搭輕軌賞櫻去！天元宮等吉野櫻開　楓樹湖木蘭花開8成

高雄又迎+0　陳其邁籲快打疫苗：75歲↑不分劑次送500禮券

涉收賄200萬施壓經濟部　徐永明出庭怒批遭「政治金光黨」陷害

「餐點放地上」外送員到現場驚是狗取餐　放完不可思議：也太乖了

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

史上第一21冠納達爾奪開季11連勝　追平生涯最佳

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

TIMTOSxTMTS 2022視訊採購洽談會350場千萬美元商機　實體展至26日

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

地方熱門新聞

即／嘉義保養廠晚間大火！1人急送醫

不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌

「往日月潭專用道」成塞車解方　228連假續施行

梨山傳電桿斷裂「砸中遊覽車」

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

228連假來熱博農再區　氣球限時送＋按讚送地瓜

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

企業主管瘋讀EMBA　辦論壇助度後疫情時代　

台南高鐵特定區啟動新經濟發展

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

「大菊」事件不要蹭選舉熱度

台中送大禮　弱勢學生安心午餐券調至65元

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

更多熱門

相關新聞

調查官被控包庇非法吸金　台南市調處回應了

調查官被控包庇非法吸金　台南市調處回應了

詹姓調查官被人指控涉嫌包庇吸金投資海外賭場，翟姓女子質疑詹員與游姓女子利益交換，自己遭設局成了代罪羔羊，最近向調查局檢舉，希望揭發真相，台南市調處督察與詹員都透過市調處表示，此案在內部調查中，不方便回應。

黃偉哲力促廠商智慧生產

黃偉哲力促廠商智慧生產

黃偉哲積極推動公立幼兒園環境優質化

黃偉哲積極推動公立幼兒園環境優質化

台南展現淨零排放決心

台南展現淨零排放決心

即／台南車禍2人卡車底　「Hi-Lift」救命

即／台南車禍2人卡車底　「Hi-Lift」救命

關鍵字：

移除綠鬣蜥台南黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

王品13大品牌3月優惠懶人包

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面