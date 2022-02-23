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民進黨屏東縣長人選4月出爐　政見會、民調日程一次看

▲▼民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱。（圖／ETtoday合成圖）

▲民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱積極爭取提名，言詞交鋒激烈。民進黨中常會23日正式通過「2022年屏東縣長提名初選選務工作日程」，將在3月2日中執會決定登記費、保證金、民調費數額，並成立督導協調小組，預計3月24至27日辦理政見會，4月6至8日執行初選民調，並於4月20日中執會公告提名名單。

民進黨中常會今天通過屏東縣長初選選務工作日程，確認候選人資格要件為入黨連續滿2年，其餘資格依民進黨內規「公職候選人提名條例」及施行細則之相關規定辦理。

根據今天通過的時程表，將在3月2日中執會決定登記費、保證金、民調費數額，並成立督導協調小組，同時授權中常會審查候選人資格、同意協調退選名單、同意同額競選停辦民意調查，3月3日發布選舉公告後，於3月7至11日領表登記。

在政見會和民調方面，將會在3月17日協調政見會事宜，3月24至27日辦理政見會，4月6至8日執行初選民調，並於4月20日中執會公告提名名單。

民進黨強調，今日中常會已經通過初選選務時程表，宣示民進黨正式進入初選階段，民進黨是一個民主政黨，維護初選的公平性是民進黨團結及持續壯大的基礎。

民進黨表示，2022年選舉對策委員會（下稱選對會）由主席蔡英文擔任召集人外，成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。各個都是民進黨的公共財，他們聲望也是本黨最珍貴的資產。

民進黨表示，選對會對於投入黨內的初選的同志，都是抱持相同鼓勵的態度，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎，在此原則下，選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選之公平性。

民進黨要求，所有初選參選者確實遵守規定，包括所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員之照片，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人，任何初選參選人違反上述二項規定之一，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當的處置。

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