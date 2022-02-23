快訊／黃偉哲連任有變數？　民進黨中常委發難「提名前該調查」

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

尋求連任的台南市長黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，但黃否認並報警，今年初再以千字長文否認，斥責是惡意不實攻擊。據轉述，有民進黨派系正國會中常委今（23日）在中常會發難，認為地方對「A143」還有很多疑慮；身兼民進黨主席的總統蔡英文裁示，該案將交由台南3人協調小組處理。

民進黨選對會台南市徵詢小組召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞3人昨天共同南下台南市進行徵詢作業，會後發布新聞稿指出，徵詢小組與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談，經過近兩個小時的座談與溝通，與會者形成兩個共識，此兩個共識結論將由徵詢小組呈送選對會，做為提名依據。

徵詢小組指出，其中一個共識是，大家一致肯定黃偉哲市長這幾年來的努力，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度，其二則是，台南市長的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。

然而，據轉述，今天有正國會中常委在中常會中率先發難，認為地方對於A143還有很多的疑慮，強調轉型正義是民進黨的精神，所以在提名前應該做個調查，而且地方徵詢時也有黨公職有表達應該要自行公布訪談記錄。

據指出，蔡英文在會中裁示，請民進黨秘書長林錫耀交由台南3人協調小組處理。

對於將被徵召爭取連任一事，黃偉哲今天在台南市受訪表示，尊重中央的機制，不管是中央還是地方，最重要的是能夠把政績拿出來，不管是在市長的部分，或是在議員的部份，能把議員的席次極大化，市長也都能夠過關，這是執政黨所有黨員大家的共同意志。