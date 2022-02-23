虐嬰案再+1托育員上月求和解　母崩潰：看新聞才知女兒被關儲藏室

▲看新聞才知道孩子被拖去儲藏室，受虐女嬰母崩潰「上周對方才要求簽和解」。（圖／家長提供）



記者游瓊華／台中報導

台中華興托嬰中心虐嬰連環爆，今天又有一名家長出面怒控孩子遭虐，更爆料上個月施暴的簡姓托育員，事後突然聯繫她，坦言為安撫孩子，曾把孩子帶到「哺乳室」冷靜，但深知行為不妥，所以希望家長原諒並簽和解書，她簽完和解書看到新聞才知道，女兒是被拖到儲藏室，甚至還被托育員毯子蓋頭、強塞奶嘴，讓她在記者會上崩潰大哭，也到警局報案提告。

▲王母崩潰，孩子哭泣時，華興的托育員竟然捏、用力推孩子下巴，讓孩子哭更慘。（圖／市議員參選人吳佩芸提供）



出面指控的王姓家長去年將4個月大的女兒送托華興托嬰中心，她透露，簡姓托育員為了騙她簽和解書，謊稱是把女嬰帶到「哺乳室」冷靜，過程中也不斷安撫孩子，從外面可看到哺乳室孩子的情況，但實際上卻是把孩子關在儲藏室一個多小時。此外，孩子哭鬧時，托育人員還用力戳頭，把寶寶的頸部往後大力凹折，托育人員甚至還在一旁嘻笑。

▲王姓家長看了新聞才知道，自己4個月大女兒因為哭鬧被關在儲藏室。（圖／記者白珈陽翻攝）



「我沒想到我竟然把我親生的寶貝送到惡魔的學校！」王母哭訴，她在簡姓托育員欺騙下簽了和解書，不追究未來刑事、民事責任，「當時老師頻頻道歉，也承諾改善，覺得老師很誠懇所以簽下」，誰知道上週新聞爆發才知道，孩子不僅被關儲藏室，還被當成玩具一直被翻轉，甚至被打頭、身體以及辱罵、被強塞奶嘴、毯子蓋頭，也懷疑孩子被拖去死角施暴。

王母說，直到看到新聞才知道，為什麼女兒晚上睡覺都會嚎啕大哭而且安撫不了，原來是因為心靈上遭受折磨，今天已經到警局作筆錄要對簡姓托育員提告。

全案爆發後，台中市長盧秀燕為此鞠躬道歉，並嚴格要求相關單位徹查法辦，而家長控訴，仔細檢視托嬰中心的監視器發現，10名嬰兒中扣除「有背景」的2名外，應該是其他8名嬰兒都受虐。