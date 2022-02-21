倒立摔地抹布塞嘴！台中華興虐童連環爆　社會局長4官員自請處分

記者游瓊華／台中報導

台中華興托嬰中心連環爆出虐童案，震驚外界，台中市長盧秀燕也對此鞠躬道歉。台中市社會局火速再調監視器畫面，竟又發現3名疑似受害幼兒遭到不當對待，林姓和簡姓2名托育人員涉嫌違反兒少權法。社會局今天表示，在調查過程和機構管理確有疏失，包含局長彭懷真等多名主管自請處分。

▲踢椅、蓋頭、塞嘴！台中虐嬰連環爆，社會局長彭懷真自請處分。（圖／社會局提供）



社會局連日來調閱去年1月27日至2月9日共10個工作天、507個小時的監視器畫面，其中，黃姓托育人員不當對待張姓女童一案，去年已調查完畢裁罰公告，沒有發現新事證；另外，劉姓男童一案於2月8日收到通報，已展開調查；但又新發現3名疑似受害幼兒，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待。

▲▼監視器畫面顯示，托育人員抓住嬰兒腳部倒立懸空；將嬰兒關進雜物儲藏室。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



社會局表示，將儘速確認身分，訪視相關人員，主動進行告發，移送法辦。如確定林姓托育人員和簡姓托育人員違反兒少權法，社會局將依法予以裁處，並加重裁罰托嬰中心6萬元-60萬元。

社會局一連看了507小時監視器畫面，發現托育人員有習慣性的不當行為，例如以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，雖然初步判斷未達違反兒少權法的程度，但這些行為對幼兒也可能造成影響，目前還在比對確認，社會局也會結合法制局，提供家屬法律扶助服務。

社會局指出，已追查到其中1位涉案的托育人員，仍在其他托嬰中心工作，將立即通知該單位，暫停該名人員的托育工作，接受調查；社會局也立即啟動稽查，以及訪視輔導團前往訪視輔導，了解其工作狀況。

社會局也坦承，當初因托嬰中心作業問題，社會局未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；也沒有全面檢視查扣10天的監視器畫面，沒有及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員，「調查過程和機構管理部分確有疏失。」

社會局提出懲處名單，包括社會局局長彭懷真、副局長陳仲良、家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹和時任兒少福利科科長王麗馨，因未善盡督導之責自請處分，懲處報告併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分。