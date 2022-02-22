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社會 社會焦點 保障人權

單親童獲500萬善款將被取消低收資格　社會局緊急做出暖心決定

▲▼ 汐止葉小弟 。（圖／家屬提供）

▲汐止區葉姓單親爸突成植物人，讓7旬母親及10歲兒一度無法面對龐大醫療費及照顧費。（圖／家屬提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區葉姓單親爸爸去年底因腦出血而成為植物人，讓7旬老母親、9歲兒子無法面對龐大醫療費、照顧費，所幸，新北市議員張錦豪得知後發起募款，短短5天內湧入500萬元善款，結果一度傳出將取消葉家低收入戶資格取消，但社會局綜合各項考量，稍早火速提出5點協助措施，表示將以「專案形式」維持低收入戶身分，以確保葉家最佳利益。

葉小弟的姑姑今接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，51歲的弟弟原從事精緻旅遊業，主要接東南亞及陸客，一肩扛家計撫養獨子，但因受到疫情影響，國門不開賺不到錢，積蓄越來越少，導致他快扛不住經濟，只好趕緊向人借錢跟朋友合夥做車內裝潢；因功夫好又有到府服務，獲得不少客戶青睞，加上前陣子疫情趨緩，讓弟弟不僅接到國內旅遊也四處奔波做裝潢，蠟燭兩頭燒，在去年12月13日到雲林工作，直接倒地送醫急救，醫生診斷為腦出血中風，目前處於植物人狀態。

▼葉小弟見父親身陷病榻無法與他講話，卻忍住悲傷反過來安慰阿嬤，貼心模樣令人相當心疼。（圖／姑姑提供）

▲▼ 汐止葉小弟。（圖／姑姑提供）

今年初，葉家剛被核定低收入戶，加上新北市議員張錦豪得知後在2月17日發起募款，短短5天內湧入500萬元善款，但沒想到今（22日）姑姑卻接到公所的來電表示，小朋友收到500萬捐款，資產超過低收入戶總財產，因此不符合低收資格，恐從下個月起取消低收入戶資格，這也讓姑姑緊張起來，因為這500萬捐款，是按月撥款，每月約1萬多元，是讓姪子生活不用提心吊膽，且錢也不在小朋友名下，但區公所卻要將這筆錢列入收入，讓她相當不知所措。

對此，《東森新媒體ETtoday》致電給社會局黃專委，他表示，因該案特殊，葉姓小弟弟來自單親家庭，父母自小離異由祖母照顧父親監護，葉父為家庭主要經濟支柱於南部工作，但年前在工作中腦血管阻塞診斷為植物人導致家庭生活陷入困境，相關公私部門提供協助如下：
一、新北市政府協助措施
（一）111年1月核定案家為低收入戶。
（二）111年1月核定通過案家急難紓困，本市核發案家1萬5,000元以因應意外事故。
（三）七星社福中心以脆弱家庭受案，將持續提供案家經濟協助及葉姓學生相關照顧陪伴事宜。
（四）已轉介創世基金會並安排葉父於111年3月入住。
（五）俟葉家收到相關捐款，將研議以專案形式維持其低收入戶身分，以確保葉家最佳利益。
二、連結私部門：
汐止區公所協助轉介合作之「蘋果基金會」，經查該基金111年1月訪視後核撥3萬元急難救助金。

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