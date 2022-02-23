華興托嬰虐嬰連環爆　僅罰6萬遭疑太低！盧秀燕回應了

▲華興虐嬰連環爆僅罰6萬遭疑太低，盧秀燕回應了。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市私立華興托嬰中心連環爆出虐嬰事件，目前已知有5名幼兒疑遭3名托育人員不當照顧，華興托嬰中心也被裁罰6萬元、目前停業中，台中市長盧秀燕日前也為虐童事件道歉。但外界質疑裁罰金額僅6萬元太低，盧秀燕今天對此表示，正在處理中，會再跟大家報告。

台中市社會局表示，裁罰基準最近一次於108年修正，市長盧秀燕也已指示再重新檢討裁罰基準並加重罰則，社會局將儘速作業，維護孩童權利與安全。

▲華興虐嬰連環爆僅罰６萬遭疑太低。（圖／記者游瓊華翻攝）



時代力量台中黨部今天召開記者會，潭雅神區主任鄭勁節認為，社會局沒有訂出明確裁罰基準，例如曾發生托育員對嬰兒「掌嘴、巴頭、腳踢、擺盪、做天女散花動作」造成嬰兒多處瘀傷，僅以最低標6萬元輕罰，讓心碎的家長情何以堪。



時力台中黨部南屯區主任吳佩芸指出，社會局在檢視監視器影片時，可看出有多位嬰兒都遭受施虐，卻只處理檢舉人的孩童受虐個案，未主動通知其他也遭受虐嬰兒的家長，直到被爆出是集體虐嬰，才說是「發現新事證」。后里豐原區主任傅智恒認為，社會局必須增加不定期且無預警的稽查，而非靠著每年提前兩三個月就公告、業者能好好準備、應付的評鑑來保障幼托品質。