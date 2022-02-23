回扣男豪宅藏宅藏妻名下被挖出　二拍下殺底價曝...還附雙車位

▲法務部執行署台北分署3月1日將舉行123聯合拍賣會，其中最受矚目的莫過於新店玉上園毛胚豪宅。（圖／法務部執行署台北分署提供）



記者劉昌松、林冠吟／台北報導

法務部執行署台北分署3月1日下午將舉行「123聯合拍賣會」，而此次拍賣會的目光焦點，莫過於新店知名社區玉上園豪宅，拍賣底價已下殺至4416萬元，主建物及附屬建物面積約54坪，為無人居住之毛胚屋，並附有2個停車位，吸引不少民眾躍躍欲試。

新北市一名李姓男子靠冒充其任職公司高層的名義，向業務往來之公司收取回扣，經法院判決成立詐欺罪，並依法沒收其犯罪所得共4505萬餘元，同時扣得李男配偶名下新店玉上園豪宅，囑託法務部執行署台北分署拍賣。

▲新店玉上園毛胚豪宅內部。（圖／法務部執行署台北分署提供）



台北分署指出，該棟豪宅位於大樓的第26層，主建物及陽台、雨遮等相關面積合計約54.35坪，並含2停車位，為無人居住之毛胚屋，拍得屋主可依個人喜好進行裝潢，拍賣經第一次流標後，二拍已下殺至4416萬元，且產權清楚拍定後點交。而玉上園豪宅位處新店核心，鄰近捷運七張站，附近更有大型購物中心，生活機能極佳，若民眾能順利拍下，便可一次擁有好地段、好房子、好生活、好交通與好環境的5大美好；除玉上園豪宅外，拍賣會當中也將同時拍賣2筆商業區用地與1筆住宅區用地。

此外，除豪宅不動產將進行拍賣外，動產部分也將有玉泉清酒、公賣局米酒頭、玉泉特級紅露酒、公賣局紅標純米酒、玉尊威士忌等多款酒品拍賣，除酒類外，也將有手工波蘭陶、保暖觸控手套、口罩組及百貨專櫃之手鍊、鑽墜等精美飾品，亦將進行變賣，歡迎民眾到場競標。

▲▼玉泉清酒、波蘭陶嶼專櫃精品手鍊也都在動產的法拍項目中。（圖／法務部執行署台北分署提供）

