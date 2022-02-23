帽T殺手「奪命金」驚爆黑吃黑　中間人至少暗槓400萬安家費

▲介紹帽T殺手黃泳群與金主認識的陳憲民(中)22日晚間被法官裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市何姓咖啡商去年11月在家門口遭近距離連開4槍身亡，檢警查出兇手黃泳群當天下午搭機逃往大陸，透過兩岸共打模式押解回台後，懷疑整起槍擊案策畫多時，疑有幕後藏鏡人，近日案情急轉直下，專案小組查出黃泳群是透過陳憲民與金主認識，談好以600萬元代價行兇，陳還曾陪黃去試槍，但最後黃的親人只拿到1、2百萬元安家費。

綽號「勇仔」的黃泳群犯案在2021年11月22日清晨，穿著帽T槍殺剛送小孩上學回家的何姓咖啡商後逃逸，經過多次變裝、轉搭各式交通工具、丟棄作案用槍枝，搭機逃往福建廈門，行兇逃亡過程明顯經過縝密計畫，但黃因新冠肺炎防疫措施，一落地就被由公安監控隔離在當地旅館，12月被遣送押解回台後，由台北地檢署檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准。

▲患有癲癇症的黃泳群(中)被遣返回台後收押至今。（資料照／記者張君豪翻攝）

雖然黃泳群對諸多案情避重就輕，但專案人員抽絲剝繭，根據相關通聯、周遭人士訪談查出，黃泳群是透過男子陳憲民認識幕後金主，雙方談好以600萬元代價行兇，陳憲民不但陪同黃泳群去試槍，還在案發後代送安家費給黃的親人，不過據了解，最後送到的安家費1、2百萬元，等於至少暗槓了400萬元。

檢警專案小組鎖定陳憲民行蹤，20日南下高雄，拘捕陳憲民到案，22日深夜也被依共犯殺人罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證等事由，向法院聲押獲准，至於幕後藏鏡人金主，疑似在案發前後已經逃亡出境，辦案人員仍持續追查中。