帽T殺手「奪命價碼」曝！藏鏡人砸重金　咖啡商家門前4槍爆頭狙殺

▲幕後藏鏡人疑似與槍手黃泳群談妥以600萬元價碼買凶。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者莊智勝／新北報導

新北市新店區去年11月驚傳槍響，45歲的何姓咖啡商在自家門口遭歹徒行刑式槍決，當場死亡；而身穿帽T的殺手黃泳群犯後還一度逃往大陸，但事後仍遭遣送回台收押。檢警調查，黃泳群疑似收受幕後藏鏡人600萬元，因此專程持槍從高雄北上行凶；目前檢警已經初步掌握該名藏鏡人身分，發現已潛逃出境，目前正試圖透過司法互助管道緝拿中。

檢警調查，綽號「勇仔」的槍手黃泳群，2021年11月22日清晨，埋伏在何姓咖啡商住處附近，等何男清晨送小孩上學後返家正要開門時，從背後近距離「行刑式」連開4槍爆頭後逃逸，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，警方到場找到遺留下來的4枚彈殼。

▲何姓咖啡商在自家門口遭黃泳群連開4槍「行刑式槍決」爆頭亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃泳群犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，當天下午就搭機逃往福建廈門，但因新冠肺炎疫情，一下飛機就在當地防疫旅館隔離，受到公安監控，在12月被警方透過兩岸共打，押解回台，由檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准。

由於黃泳群犯案手法與逃亡路線，明顯經過縝密策畫，檢察官一度提訊黃泳群出庭釐清案情，但因黃患有癲癇，身體不適，很快又被送回看守所，專案人員另以其他安全方式進行偵訊，並根據相關跡證，查出陳憲民涉嫌協助黃男犯案，20日大舉南下將陳拘捕到案後，22日移送檢察官複訊，至於黃泳群的押期，經法院裁准延長到4月間屆滿。

隨後檢警深入追查，發現綽號「憲雞」的男子陳憲民涉嫌協助黃嫌犯案，檢警掌握後立即南下逮人，複訊後依殺人罪嫌諭令陳男60萬元交保候傳，但昨夜陳男籌保無著，因此檢方改向法院聲押禁見；進一步追查後，發現背後還有幕後藏鏡人，並且疑似與黃嫌談妥價碼、以600萬元代價買兇。目前該名藏鏡人已經潛逃出境，檢方正透過國際合作與司法互助管道追緝中。