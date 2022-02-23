新店帽T殺手共犯身分曝　代付「百萬安家費」情節重大羈押禁見

▲檢警查出犯下新店槍擊命案的黃泳群，疑似收受幕後藏鏡人1、2百萬元安家費。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子黃泳群去年11月清晨新北市新店區民宅外，近距離槍殺帶著早餐回家的何姓咖啡商，黃犯案當天就逃亡大陸，1個月後遭遣返收押，檢警專案小組懷疑內情不單純，積極追查幕後藏鏡人以及協助逃亡共犯，日前發現男子陳憲民幫忙支付1、200萬元安家費給親人，22日晚間以涉殺人罪共犯嫌疑重大為由，向台北地院聲押禁見獲准。

綽號「勇仔」的黃泳群犯案當天，穿著帽T埋伏在何姓咖啡商住處附近，等何男送完小孩上學，帶著早餐回到家門前的時候，近距離連開4槍，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，警方到場找到遺留下來的4枚彈殼，隨即調閱監視器追查兇手。

黃泳群犯案後經過多次變裝、轉搭各式交通工具，當天下午就搭機逃往福建廈門，逃亡路線明顯經過縝密計畫，但因新冠肺炎疫情，由公安監控隔離在當地防疫旅館，之後就被台灣警方循空橋模式押解回台，遭檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准，押期到4月為止。

雖然黃泳群對諸多案情避重就輕，但專案人員仍抽絲剝繭，循線查出，男子陳憲民曾受託送安家費給黃的親人，20日南下到陳的住處將他拘捕到案後，22日移送台北地檢署，檢察官先依涉犯殺人等罪嫌疑重大，諭令60萬元交保，後因陳獻民籌不出保金，改諭知向法院聲押禁見獲准。