澳洲576箱雞蛋空運抵台！洗選蛋「小漲」反映產地價　不再凍漲

▲洗選雞蛋每盒價格略漲，畜牧處分析是產量尚未回升、產地價不再凍漲。（圖／記者唐詠絮攝）

文／中央社



天冷雞蛋產量減低，農委會今天說，為了穩定供應，已向加工業調度逾1萬箱，開學了，有業者表示急需使用，因此19日已從澳洲空運576箱還給業者，後續美、日雞蛋也將來台。

農委會畜牧處接受中央社記者電話訪問時表示，因應去年入冬起天冷雞蛋產量減低，為了穩定春節前的市場需求，每天缺口約1萬箱（國內產業每箱200顆），節前跟加工業者調度庫存雞蛋，並規劃從澳洲、美國、日本進口，還給加工業者使用。

畜牧處也說，春節過後陸續開學，有的加工業者表示急需使用雞蛋，因此進口雞蛋方式包含空運、海運兩種。

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農委會防檢局表示，其實國內業者，例如麥當勞長期都使用美國雞蛋，持續申請進口中，2月15、18日就各進口一批到台灣使用；另外，19日已從澳洲空運5961公斤、進口規格箱體576箱抵台（澳洲每箱180顆），當天防檢局檢疫合格，20日衛福部食藥署抽驗合格並放行。日本方面也已在作業中，後續會提出輸入申請，可能在2月底、3月海運來台。

畜牧處說明，要還給急需使用雞蛋的業者採空運進口，後續日本、美國雞蛋也會陸續運抵台灣，還給配合調度的加工業者使用；此外，也有業者將自行購買、申請輸入。

近一週來，主力通路架上洗選雞蛋供應情況漸趨穩定，較少出現無蛋銷售情況，目前每盒約新台幣59、62元，並限購盒數，讓更多民眾都買得到，價格比之前的56、57元略漲。畜牧處分析，天氣仍冷，產量還沒回升，零售價略漲應是反映產地價不再凍漲在每台斤34.5元，已升至36.5元有關，約多2元。