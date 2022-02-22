蛋蛋更悲傷了！低溫害蛋雞冷到減產2成　全國最大產區也喊缺貨

▲雞蛋搶購一空。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近日寒流襲台，雞隻也冷吱吱，下蛋減產近2成，本來就缺蛋的市場如今更是搶手，為了禦寒，也讓業者如臨大敵，養雞協會理事長陳國村呼籲，對雞隻要適時的保溫，尤其天冷雞隻胃口也會下降，應該要將加強飼料及場區管理，以維護雞隻抵抗力及下蛋產能。

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▲白蛋市價一斤45元。

彰化縣生產的雞蛋供銷全國，每2顆蛋其中有1顆來自彰化，佔市場的47%，雞蛋更是彰化縣養禽業很重要的一環，據悉，會造成缺蛋的主因是飼料因疫情飆漲1/3，養雞成本大增，再加上冬天雞蛋產量本來就少，冬季減產約在1成半到2成之間，也就是說1萬顆蛋會減少最多到2千顆以上，對雞農生計損傷很大，不少業者會使用瓦斯燈、加蓋帆布來因應寒冷帶來的傷害，但相對成本也會增加，也因此不少蛋雞農出走，改飼養肉雞。

▲冬季放山土雞下蛋減產。（圖／記者白珈陽攝）

彰化是蛋雞產地，市場售價蛋雞一斤價格大約45-50元(約10顆)、土雞蛋價格約落在70元，上午11點傳統市場依然有不少婆媽族，冒雨趕到專賣店購買，而另一家蛋架上早已所被搶光，貼出公告雞蛋售罄，還有另一家店家所剩無幾，可見購買蛋潮依舊很夯。