跟騷法6／1上路！OL搭捷運兩度被跟蹤　「又是他」果斷按鈴報警

記者邱中岳／台北報導

捷運警方在日前接獲報案，1名女性上班族在搭捷運時被人尾隨，儘管變換2次車廂座位，該名男子仍不斷跟隨變換，當時請求警方協助後，沒想到事隔2個月，女子再度搭末班車捷運，又遇到該名男子尾隨其後，馬上按下緊急對講機報警，儘管男子辯稱沒有尾隨，但仍依性騷擾防治法送辦。

警方調查，2021年11月22日凌晨1時許，30歲的黃姓女子從捷運中山國小站上車，搭乘往南勢角方向的列車，但在捷運上遭1名27歲的巫姓男子尾隨，黃女發現男子不斷注視自己，感到相當不舒服，儘管變換2次車廂座位，巫男也跟著換位，黃女確定自己遭尾隨。

▲黃女(紅圈)2個月被巫姓男子跟蹤尾隨2次，受不了按下捷運對講機報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃女事後按下緊急對講機，通知站務員報警處理，但2個月後、2022年1月中旬，黃女再度於凌晨時分，於捷運中山國小站搭乘前往南勢角的末班車，發現巫姓男子竟然又出現尾隨其後，立刻按下對講機報警，最後在捷運行天宮站，捷運警察與站務員將雙方帶下車。

儘管巫姓男子否認有跟蹤騷擾長相俏麗的黃姓女子，但警方調閱監視器發現，巫男不斷尾隨黃女，馬上將相關資料備齊，由轄區分局依照性騷擾防治法送辦。

跟騷法6月1日即將上路，捷運警察隊統計2020年至2022年1月為止共接獲跟蹤騷擾報案41件，捷警隊針對易發生性騷擾及妨害秘密之場所（如車廂、電扶梯、站體進出口、月台層等）及時段，規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口。

跟蹤騷擾防制法於2021年11月19日三讀通過，將於今年6月1日上路實施，條文明定跟蹤尾隨、盯梢守候等8種跟蹤騷擾行為態樣，捷警隊呼籲民眾，搭乘捷運應隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人保持距離，既可自保也能免於彼此爭議，如有感覺遭受侵犯或跟蹤尾隨騷擾，可立即出聲制止勇敢報案。

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